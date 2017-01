Futbalistom roka podľa FIFA je Ronaldo, trénerom Ranieri

ZÜRICH 9. januára (WebNoviny.sk) - Najlepším hráčom roka 2016 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) sa v súlade s predpokladmi stal Portugalčan Cristiano Ronaldo z Realu Madrid.



Triumfoval v bilančnej ankete The Best 2016, ocenenie mu odovzdali počas pondelkového galavečera vo švajčiarskom Zürichu. Neúspešnými finalistami boli Argentínčan Lionel Messi z FC Barcelona a Francúz Antoine Griezmann z Atlética Madrid. O víťazovi rozhodli hlasy zástupcov médií, trénerov a kapitánov reprezentácií a aj futbaloví fanúšikovia. "Musím sa poďakovať svojim spoluhráčom. Rok 2016 bol nepochybne najlepší v celej mojej kariére. Táto trofej hovorí za všetko," povedal Cristiano Ronaldo do televíznych kamier.



Cristiano Ronaldo v uplynulom kalendárnom roku triumfoval s Realom Madrid v Lige majstrov a portugalskú reprezentáciu priviedol k prvenstvu na majstrovstvách Európy vo Francúzsku. Griezmann proti Ronaldovi nastúpil vo finále oboch týchto súťaží a v oboch prípadoch odišiel zo scény ako zdolaný - najskôr v drese Atlética Madrid a potom ako hráč francúzskeho národného mužstva. Messi pomohol Barcelone k triumfu v španielskej La Lige aj národnom pohári, v najcennejšom drese si zahral v neúspešnom finále juhoamerického šampionátu Copa América. Ronaldo v závere roka pridal so spoluhráčmi z Realu prvenstvo na MS klubov v Japonsku.



Cena fair-play pre súpera hráčov z leteckej tragédie



FIFA po šiestich rokoch ukončila spoluprácu s odborným periodikom France Football a zjednotená výročná Zlatá lopta FIFA existujúca od roku 2010 sa rozdelila na dve ocenenia. FIFA dala svojej bilančnej ankete rámcové pomenovanie The Best, teda Najlepší. Cristiano Ronaldo v ankete FIFA o najlepšieho hráča triumfoval aj v roku 2008, v rokoch 2013 a 2014 získal zjednotenú Zlatú loptu FIFA. Pod hlavičkou FIFA teda uspel štvrtýkrát. V decembri získal aj Zlatú loptu France Football za rok 2016.



Najlepšou hráčkou roka sa stala obhajkyňa prvenstva, Američanka Carli Lloydová z klubu Houston Dash. Neúspešnými finalistkami boli Melanie Behringerová (Nem. / Bayern Mníchov) a Marta (Braz. / FC Rosengaard). O víťazke rozhodli hlasy zástupcov médií, trénerov a kapitánok reprezentácií a aj fanúšikovia.



Najlepším trénerom mužského tímu sa stal taliansky kormidelník úradujúceho anglického šampióna Leicestru City Claudio Ranieri. Neúspešnými finalistami boli Fernando Santos (reprezentácia Portugalska) a Zinedine Zidane (Real Madrid/Šp.).



Držiteľom Ceny fair-play je kolumbijský klub Atlético Nacional. Atlético Nacional malo byť súperom Chapecoense vo finále Juhoamerického pohára (Copa Sudamericana), pri novembrovej leteckej tragédii však zahynulo 19 hráčov tohto brazílskeho klubu, celkovo 71 ľudí vrátane členov realizačného tímu a klubových predstaviteľov. Predstavitelia Atlética Nacional prišli niekoľko hodín po tragédii s nápadom, aby Juhoamerická futbalová konfederácia (CONMEBOL) priznala trofej Chapecoense, čo sa napokon stalo skutočnosťou.



Fanúšikovia Borussie a Liverpoolu získali novovzniknutú cenu



Najlepšou trénerkou ženského tímu v roku 2016 bola kormidelníčka nemeckej reprezentácie Silvia Neidová. Neúspešnými finalistkami boli obhajkyňa prvenstva Jill Ellisová (reprezentácia USA) a Pia Sundhageová (reprezentácia Švédska).



Prvými držiteľmi novovzniknutej Ceny pre fanúšikov sa vedno stali priaznivci Borussie Dortmund a FC Liverpool. Neúspešnými finalistami boli priaznivci reprezentácie Islandu a podporovatelia holandského klubu ADO Den Haag.



Fanúšikovia Borussie Dortmund prejavili obdivuhodnú spolupatričnosť. Pred aprílovým odvetným duelom štvrťfinále Európskej ligy 2015/2016 na pôde FC Liverpool vedno s domácimi spievali hymnu "You’ll Never Walk Alone". Tento súboj sa uskutočnil deň pred 27. výročím tragédie v Hillsborough, pri ktorej zahynulo 96 fanúšikov LFC.



Priaznivci islandského národného mužstva zaujali predovšetkým počas letných majstrovstiev Európy vo Francúzsku, kde ich hrdinovia dokráčali až do štvrťfinále, v osemfinále eliminovali Angličanov. Priamo na štadiónoch v "krajine galského kohúta" sledovalo vystúpenia Islanďanov viac než osem percent populácie tejto krajiny.



Suárez doplnil najlepší útok s Ronaldom a Messim



Nasledovaniahodné gesto uskutočnili podporovatelia ADO Den Haag. Priaznivci Den Haagu obdarovali pacientov detskej nemocnice v Rotterdame počas futbalového stretnutia. V septembrovom ligovom zápase na štadióne miestneho Feyenoordu z jeho vrchných poschodí zasypali prítomných detských pacientov plyšovými hračkami.



Do útočného trojzáprahu Svetovej jedenástky prenikol ku Cristianovi Ronaldovi a Lionelovi Messimu aj Luis Suárez. Zostava roka vzišla z menoslovu 55 nominovaných. Rozhodli hlasy hráčov - viac než 25-tisíc profesionálov zo 75 krajín.



Brankárom výberu je Manuel Neuer, obranné kvarteto utvorili Dani Alves, Gerard Piqué, Sergio Ramos a Marcelo. V strede poľa by nastúpili Luka Modrič, Toni Kroos a Andrés Iniesta, v útoku spomenutí Messi, Suárez a Ronaldo.