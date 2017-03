František Šebej by rád videl razantnejšiu reakciu Slovenska na extrémizmus

BRATISLAVA 18. marca (WebNoviny.sk) - Zahraničná politika je v poriadku vtedy, keď má kontinuitu. Za rok vlády slovenská zahraničná politika kontinuitu má. Uviedol to predseda Zahraničného výboru NR SR František Šebej (Most-Híd). Ako dodal, za ten rok od volieb sa svet, v ktorom žijeme, dramaticky zmenil.



"Brexit, americké voľby, situácia s migrantmi, situácia na Ukrajine, zvýšená asertívna aktivita Ruska vo veciach informačných, respektíve dezinformačnej vojny, to všetko má dopad na to, v akom svete žijeme, a to všetko má dopad na to, že Slovensko sa musí na tieto situácie adaptovať," zhodnotil Šebej to, čo za posledný rok najviac ovplyvnilo Slovensko. Podľa jeho názoru Slovensko na tieto situácie reaguje primerane. .



Boj s extrémizmom



Poslanec NR SR by ale rád videl ostrejšie reakcie, pokiaľ ide o extrémizmus. Pripomenul, že tento problém je naprieč celou Európou a má rôzne národné podoby - kotlebovcov na Slovensku, Jobbik v Maďarsku či Marine Le Pen vo Francúzsku.





Na otázku, ako bojovať s extrémizmom, odpovedal, že na jednej strane pomôže vzdelávanie, na druhej strane si treba jasne povedať, že ak niekto inklinuje k nacistom, tak to nie je preto, že ide o protestný, pomýlený hlas a ani preto, že človek nechodil na hodiny dejepisu.



"Je to jednoducho preto, že ho to k tejto mentalite ťahá, citovo ťahá. Treba si povedať, že tí, ktorí volia nacistov alebo iné subjekty, ktoré majú podobný profil, sú ľudia, ktorí nevolia z nevedomosti, ale sú jednoducho tým priťahovaní. Oni sa jednoducho identifikujú s týmto. Ale to nie je problém len u nás. Povedať v Maďarsku, že voliči Jobbiku nevedia, čo volia, je nezmysel," povedal predseda Zahraničného výboru NR SR.



Netreba rezignovať na argumentáciu



Šebej si myslí, že kotlebovci majú toľko priestoru, koľko im voliči vo voľbách dali. Sú poslancami, môžu sa kedykoľvek prihlásiť o slovo, môžu hlasovať. Ale ako dodal, "to je asi celý ten priestor, na ktorý majú nárok v demokratickej spoločnosti".



Poslanec ale zdôraznil, že určite netreba rezignovať na argumentáciu. Myslí si, že má zmysel argumentovať, ale vo vzťahu k ostatným.



"Má to zmysel pre ostatných, nemá to zmysel pre nich, pretože nemám pocit, že ide o ľudí, ktorí sú prístupní akýmkoľvek argumentom. Čiže nerezignovať na argumentáciu, ale pred tretími osobami," dodal Šebej.



