František Repka sa vzdal pozície prezidenta Slovenskej lyžiarskej asociácie

František Repka odstúpil z pozície prezidenta Slovenskej lyžiarskej asociácie. Svoje rozhodnutie doručil členom predsedníctva SLA. Dôvodom tohto....

POPRAD 23. marca (WebNoviny.sk) - František Repka odstúpil z pozície prezidenta Slovenskej lyžiarskej asociácie. Svoje rozhodnutie doručil členom predsedníctva SLA.



Dôvodom tohto kroku je podľa už len bývalého šéfa SLA nekoncepčná a neprofesionálna práca predsedníctva SLA, ako aj dlhotrvajúce a stupňujúce sa názorové nezhody s dvoma viceprezidentmi asociácie Marinom Mersichom a Ivanom Ivaničom. .



"Tak a je to tu! Amen! Pán Repka, som rada, že ste povedali konečne pravdu, aká špina tam je! Ďakujem," stručne reagovala Veronika Velez-Zuzulová, druhá najlepšia slalomárka nedávno skončenej sezóny Svetového pohára, prostredníctvom svojho facebookového profilu.



Zvolajú riadnu konferenciu



"Podľa stanov Slovenskej lyžiarskej asociácie musí byť do konca apríla zvolaná riadna konferencia, ktorá by sa uskutočnila bez ohľadu na abdikáciu prezidenta alebo jeho pokračovanie vo funkcii. V najbližších dňoch ju predsedníctvo SLA musí zvolať. Domnievam sa, že na konferencii bude jedným z bodov aj voľba prezidenta, lebo nemôžeme zostať bez neho," uviedol generálny sekretár SLA Radovan Cagala pre agentúru SITA.



Na otázku, či teraz právomoci prezidenta SLA prejdú automaticky na viceprezidentov, odpovedal: "Podľa stanov Slovenská lyžiarska asociácia má troch štatutárov, podpisové právomoci majú ľubovoľní dvaja z nich, čo platí aj v prípade dvoch viceprezidentov, ak prezident napríklad nie je na území Slovenskej republiky. Ešte chcem upozorniť, že z technického hľadiska prezident je funkčný až do konania konferencie, lebo len tá ho môže zvoliť a odvolať. To platí aj v prípade aktuálneho rozhodnutia pána Repku."



Prezidentom bol od septembra 2014



Repka tvrdí, že problémom je najmä vzťah a systém podpory k reprezentačným družstvám a najlepším športovcom v rámci SLA.



"Je to aj zjavná neochota riešiť ich postavenie a podmienky prípravy, ktoré im vďaka skvelým výsledkom prináležia, a to nie konfrontačným spôsobom, ale konštruktívnym dialógom, v záujme rozvoja lyžiarskeho športu na Slovensku. Zároveň mám na základe interných informácií podozrenie, že v rámci predsedníctva SLA dochádza k účelovej manipulácii s informáciami zo strany viceprezidentov, a tiež ovplyvňovaniu členov predsedníctva SLA, k presadzovaniu ich osobných názorov a záujmov v SLA," uviedol František Repka vo svojom vyhlásení, ktoré zaslal aj tlačovým agentúram.



Repka ďalej tvrdí, že z titulu postavenia prezidenta SLA bol zásadne proti praktikám, ktoré sa dlhodobo uplatňovali vo vedení SLA.



"Keďže nemám kompetencie ovplyvniť tento stav, s ktorým sa v žiadnom prípade ako bývalý vrcholový športovec nestotožňujem, nevidím ďalej význam vykonávať túto funkciu s plným nasadením a presvedčením o správnosti smerovania SLA pri rozvoji lyžiarskeho športu na Slovensku. Toto vzdanie sa funkcie je účinné odo dňa doručenia predsedníctvu SLA podľa článku 13.14, Stanov SLA," dodal F. Repka.



Bývalý reprezentant Československa v severskej kombinácii a účastník ZOH 1988 v Calgary vykonával funkciu prezidenta SLA od septembra 2014, keď dostal dôveru od delegátov mimoriadnej konferencie SLA v Kremnici.