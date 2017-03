Francúzsko a Nemecko chcú v EÚ centrum na deradikalizáciu islamistov

PARÍŽ 15. marca (WebNoviny.sk) - Francúzsko a Nemecko navrhnú partnerom z členských krajín Európskej únie v rámci boja proti islamskému terorizmu zriadenie európskeho centra pre prevenciu a deradikalizáciu.



Po stretnutí s francúzskym ministrom vnútra Brunom Le Rouxom o tom v Paríži informoval šéf nemeckého spolkového rezortu vnútra Thomas de Maiziere..



Podľa jeho slov je internetová propaganda džihádistov z Islamského štátu "veľmi zvodná" a jej cieľovou skupinou sú mladí moslimovia z krajín západnej Európy. Práve na to je potrebná, ako zdôraznil, spoločná odpoveď. Spomínaný návrh mienia preto Paríž a Berlín už v krátkom čase predložiť v Bruseli.



Jestvujúce modely prevencie a deradikalizácie v rôznych štátoch Únie by sa mali využiť v spomínanom centre, ktoré by malo okrem iného slúžiť aj na spoločné vyhodnocovanie prítomnosti IS na webe, ako aj na predkladanie možných alternatívnych ponúk vo viacerých jazykoch.



Obaja ministri sa pri stretnutí venovali aj problematike kontroverzne vnímaných vzťahov s Tureckom. Hostiteľ zdôraznil, že sloboda zhromažďovania na území Francúzska platí, kým nie je narušený verejný poriadok. Hosť z Berlína zdôraznil rozhodnosť nemeckej strany v prípade nutnosti konať. O možnom zákaze vstupu pre tureckých predstaviteľov de Maiziere konkrétne nehovoril.



