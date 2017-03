Francúzska polícia zadržala štyri tínedžerky, sú podozrivé z plánovania útokov

PARÍŽ 1. marca (WebNoviny.sk) - Francúzska polícia zadržala v utorok vo viacerých častiach Francúzska štyri tínedžerky podozrivé z plánovania útokov. Informovala o tom parížska prokuratúra.



Dievčatá - vo veku 14, 15, 17 a 18 rokov - sú podozrivé z toho, že sa o príprave potenciálnych "násilných akcií" dohovárali prostredníctvom mobilnej komunikačnej aplikácie Telegram, ktorú veľmi často využívajú sympatizanti militantnej organizácie Islamský štát (IS) a verbovači pre túto organizáciu. .



Podľa viacerých francúzskych médií, ktoré sa odvolávajú na zdroje z prostredia tamojšej justície, sledovali tíndžerky cez Telegram tiež príspevky Rachida Kassima, jedného z vplyvných veliteľov IS, ktorý začiatkom februára zahynul pri operácii americkej armády v Iraku.



Kassim bol pre Francúzsko i USA jedným z prioritných terčov ich útokov v Iraku. Členom IS sa stal v roku 2012. Vždy bol veľmi aktívny na sociálnych sieťach - hovorilo sa o ňom, že nových členov IS verboval práve prostredníctvom sociálnych sietí, napríklad aj prostredníctvom Telegramu.



Francúzske úrady zaznamenávajú v poslednom období nárast v počte mladých žien a dievčat v tínežerskom veku, ktoré v krajine zadržali buď pre podozrenie z prípravy útokov na domácej pôde, alebo pre pokus vycestovať do Sýrie či Iraku, kde sa plánovali pridať k militantom z IS.