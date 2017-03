Fotograf Viktor Zamborský oslávil jubileum výstavou

Výstavu uznávaného fotografa a dlhoročného spolupracovníka agentúry SITA Viktora Zamborského otvorili v stredu podvečer v Galérii Átrium v Prešove.....

PREŠOV 23. marca (WebNoviny.sk) – Výstavu uznávaného fotografa a dlhoročného spolupracovníka agentúry SITA Viktora Zamborského otvorili v stredu podvečer v Galérii Átrium v Prešove. Stalo sa tak pri príležitosti jeho nedávneho životného jubilea. Fotograf, novinár a športovec v jednej osobe prednedávnom oslávil okrúhle 60. narodeniny.



Má rád akčné veci .



Fotografovaniu sa Viktor Zamborský nepretržite venuje od roku 1982 až dodnes. Pracovať ako žurnalista začal v roku 1983 v Prešovských novinách, od roku 1990 je stálym členom redakčného tímu Prešovského večerníka. Je tiež dlhoročným spolupracovníkom tlačovej agentúry SITA.



V jeho bohatom archíve sa nachádzajú fotografie z Prešova, blízkeho okolia aj širšieho regiónu, dominuje im predovšetkým šport.



„Mňa na fotografii najviac baví pohyb, dynamika ako je to práve pri športe. Viem, že fotograf musí niekedy urobiť aj politické schôdze, teda tzv. sedáky. Vtedy trpíme, lebo sa tam nič nedeje. Ale ja mám rád akčné veci. Také, ktoré sa už nedajú zopakovať,“ prezradil pre agentúru SITA fotograf, ktorého označujú za majstra športovej fotografie.



Vášnivý zberateľ fotoaparátov



Zamborský je tiež vášnivým zberateľom fotoaparátov. V jeho zbierke je už vyše 170 rôznych kusov techniky. „Na narodeniny mi teraz pribudlo ďalších päť fotoaparátov i jedna kamera. Najstarší fotoaparát v zbierke je z roku 1913,“ prezradil Zamborský, ktorý v posledných rokoch prepadol novej vášni. Tou je potápanie, samozrejme s fotoaparátom v ruke. „Najkrajšia je tá symbióza flóry a fauny,“ prezradil, čo ho pod vodnou hladinou najviac fascinuje.



Ako dodal, absolvoval už vyše 260 ponorov. Najhlbšie sa ponáral v hĺbke 55 metrov, najdlhší ponor trval 75 minút. Pod hladinou fotil nielen na Štrbskom plese a Domaši, ale aj v exotických vodách a jaskyniach v Egypte, Karibiku, Mexiku, Thajsku, Indonézii, pri Čiernom mori a naposledy sa s potápačmi ŠKP Prešov ponáral v Republike Palau, ktorú obmýva Tichý oceán. Tam si splnil aj svoj sen plávať medzi žralokmi. „Rešpekt z vody treba mať, nie strach,“ uviedol.



Prezentuje výber 93 fotografií



Na samotnej výstave prezentuje výber 93 fotografií. Rozdelené sú do troch tematických blokov - šport, mesto a život pod vodou. V športovom bloku sa nachádzajú fotografie z hádzanej, stolného tenisu, ale aj poslednej spartakiády v Prešove.



„Tá sa konala v blate, čo vidno aj na fotkách. Fotky z mužskej a ženskej hádzanej som vybral preto, že v Prešove patrí medzi popredné športy. Práve Prešov je mesto, v ktorom žijem, a preto prinášam aj súbor fotografií a pohľady mojím okom, cez môj objektív, na toto mesto. Poslednú časť tvoria fotografie z podmorského sveta – koraly, ryby, žraloky, manty a ďalšie morské príšery,“ povedal Zamborský.



Medzi fotografiami sa nájdu čiernobiele klasické snímky fotené na film, ale aj veci zaznamenané najmodernejšou technikou. „Športové veci som fotil ešte na film. Teda starou, zlatou, mokrou cestou. Sú tu snímky zhruba od roku 1984 z hádzanej. Spartakiáda bola v roku 1985 a mesto som potom postupne už fotil na digitál,“ prezradil Zamborský.



Výstava Viktor Zamborský – Objektívom života potrvá v Galérii Átrium do konca mája.