Foto: Šafárikovo námestie v bratislavskom Starom Meste obnovia, park bude tvoriť osemdesiat percent zelene

BRATISLAVA 17. marca (WebNoviny.sk) – Šafárikovo námestie v bratislavskom Starom Meste obnovia, park bude tvoriť osemdesiat percent zelene.



Fontána Marína ostane .



Ako v piatok na tlačovej konferencii na staromestskom úrade povedal starosta mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Radoslav Števčík, v tomto priestore, ktorý nazývajú Landererov park, budú nové chodníky, detské ihrisko, toalety a prístup bude bezbariérový.





„Rozširujeme park smerom k parku s Kačacou fontánou,“ spomenul s tým, že bývalý asfaltový priestor pre otáčanie sa autobusov nahradia lúka a tráva.



Fontána Marína tu podľa starostu ostane, v jej okolí bude občerstvenie. Súčasťou nového parku bude aj výbeh pre psov na pri križovatke ulíc Dobrovičova a Alžbetínska. Park bude mať rozlohu približne 2800 metrov štvorcových.



Väčšina pozemku patrí hlavnému mestu



So stavebnými prácami by podľa Števčíka mohli začať v najbližších týždňoch. „Najskôr musia rozbiť asfalt, v apríli chcú začať sadiť trávu. Dokončený park by mohol byť ľuďom k dispozícii o rok na jar,“ zhrnul starosta s tým, že nové chodníky by však mohli byť hotové už počas tohto leta. Ako ďalej poznamenal, počas prác dopravné obmedzenia pre električky nebudú, pre chodcov budú čiastočné obmedzenia.





Väčšina pozemku, na ktorom bude nový park, patrí hlavnému mestu SR Bratislave, mestská časť Staré Mesto ho však má vo svojej správe a preto o ňom rozhoduje. „Okolité pozemky smerom k Štúrovej ulici sú majetkom mesta. S primátorom sme sa dohodli, že budeme spoločne koordinovať práce,“ ukončil starosta Števčík s tým, že do nového parku investujú 300-tisíc eur.