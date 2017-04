Foto: Povodne na Slovensku si vyžiadali dva ľudské životy

ŽILINA 29. apríla (WebNoviny.sk) - Povodne si vyžiadali v piatok dva ľudské životy. Ako agentúru SITA informoval hovorca žilinskej polície Radko Moravčík, v piatok 28. apríla pred 17.00 hodinou v obci Hvozdnica, v okrese Bytča, bol vo vode miestneho potoka nájdený 56-ročný muž (z okresu Bytča).



„Žiaľ, aj napriek snahe záchranárov sa ho už nepodarilo oživiť. Obhliadajúci lekár na zistenie presnej príčiny smrti muža nariadil zdravotno-bezpečnostnú pitvu," uviedol..





Policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru Kysucké Nové Mesto boli v piatok 28. apríla po 21.00 hodine vyslaní na preverenie oznámenia do obce Ochodnica.



„Po vojdení motorového vozidla do vodného toku mal jednu osobu z vozidla strhnúť prúd vody. Policajti po príchode na miesto začali okamžite prehľadávať okolie, kde sa vozidlo nachádzalo, na vypátranie 59-ročného muža (z okresu Kysucké Nové Mesto. Muža sa však ani po maximálnom úsilí nepodarilo ani za pomoci ostatných záchranných zložiek vypátrať," uviedol s tým, že pri udalosti mal byť aj 40-ročný muž a obaja mali vyskočiť z vozidla, ktoré začal unášať prúd vody.





„Silný prúd vody mal 59-ročného muža strhnúť, 40- ročný muž sa ho mal snažiť vytiahnuť, ale už sa mu to nepodarilo. Jeho samého museli vytiahnuť z potoka miestni občania," dodal. Dnes pred siedmou hodinou ráno 59-ročného muža našli bez známok života. Obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie a na zistenie presnej príčiny smrti muža nariadil zdravotno-bezpečnostnú pitvu.



Polícia žiada občanov, aby v žiadnom prípade nehazardovali so svojím životom a nevstupovali do rozvodnených tokov.