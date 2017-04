Foto: Polícia hľadá svedkov tragickej nehody, muž skončil s autom v Hrone

Polícia hľadá svedkov tragickej nehody, ktorá sa stala minulý týždeň v katastri Slovenskej Ľupče. Dvadsaťdvaročný vodič z....

BRATISLAVA/BANSKÁ BYSTRICA 12. apríla (WebNoviny.sk) - Polícia hľadá svedkov tragickej nehody, ktorá sa stala minulý týždeň v katastri Slovenskej Ľupče. Dvadsaťdvaročný vodič z Heľpy po náraze do stromu skončil s autom v Hrone, zomrel na mieste.





Z domu odišiel 5. apríla večer, zakliesneného v zdemolovanom vraku ho objavili až po 24 hodinách. Ako agentúru SITA informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová, vodič Peugeotu 406 išiel v smere od Brezna na Banskú Bystricu, s vozidlom prešiel do protismeru, zišiel z cesty, po niekoľkých desiatkach metrov narazil do stromu a auto skončilo na streche v rieke..



Polícii by mohli pomôcť akékoľvek informácie. Vodiči si mohli všimnúť rýchlu, nebezpečnú jazdu zeleného Peugeota s breznianskym evidečným číslom, či niekoho nepredbiehal, prípadne či mohol niekto počuť náraz. Akékoľvek informácie je možné poskytnúť na linke 158.