Foto: Počas víkendu havarovalo päť motorkárov, dvaja neprežili

Päť nehôd s účasťou motocyklistov a dve obete zaevidovali počas slnečného víkendu policajti v Trnavskom kraji. Po nehode, ktorá sa stala v....

BRATISLAVA 3. apríla (WebNoviny.sk) - Päť nehôd s účasťou motocyklistov a dve obete zaevidovali počas slnečného víkendu policajti v Trnavskom kraji. Po nehode, ktorá sa stala v nedeľu popoludní na križovatke ciest Buková, Plavecký Peter a Prievaly, prišla o život mladá motocyklistka.





Ako agentúru SITA informovala trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová, 27-ročná žena na motocykli Suzuki išla za osobným autom Kia Sportage. Vodič, ktorý sa blížil k zúženej vozovke zastavoval a dával prednosť protiidúcemu auto. Motocyklistka narazila do zadnej časti Kie, odhodilo ju do protismeru a tu do nej narazil protiidúci VW Golf. Žena zomrela po prevoze do nemocnice..



V sobotu podvečer v Dunajskej Strede 26-ročný vodič Fabie zrejme pri odbočovaní nedal prednosť motocyklistovi na Honde a došlo k zrážke. Tridsaťosemročný motorkár zomrel na mieste, jeho o dva roky mladšia manželka skončila s ťažkými zraneniami. Leteckí záchranári ju previezli do novozámockej nemocnice. Presné okolnosti oboch tragických nehôd a mieru zavinenia policajti vyšetrujú.



S ľahkými zraneniami skončil v trnavskej nemocnici 28-ročný motocyklista na Honde. Na Hlbokej ulici v Trnave narazil do odstaveného auta. V Gabčíkove sa zrazil motocyklista s osobným autom. Motorkár si pri náraze zlomil nohu, previezli ho do dunajskostredskej nemocnice. Pri obci Cerová, časť Rozbehy, spadol motorkár na ceste. Predbežne s ľahkými zraneniami bol prevezený do nemocnice v Skalici.