Foto: Po Monike Benčatovej a jej dcérke Nine pátrajú takmer päť rokov

BRATISLAVA/ TRENČÍN 22. marca (WebNoviny.sk) – Polícia už takmer päť rokov pátra po nezvestnej 23-ročnej Monike Benčatovej z Handlovej a jej dcére Nine Benčatovej.



Po Monike a jej dcére Nine, ktorá by mala mať šesť rokov, pátrajú policajti z Prievidze od júna 2012. Monika naposledy telefonovala svojej matke 16. júna 2012, odvtedy sa jej neozvala, nepodala o sebe žiadnu správu a nie známe miesto jej súčasného pobytu. Agentúru SITA o tom informovala trenčianska policajná hovorkyňa Elena Antalová..





Nezvestná Monika Benčatová je vysoká 173 cm, štíhlej postavy, má vzpriamené držanie tela, hnedé rovné vlasy dlhé po plecia. Vlasy môže mať zafarbené aj načerveno. V čase zmiznutia mala piercing z bieleho kovu v tvare malej gulôčky v nose.



Akékoľvek informácie, ktoré by pomohli nezvestnú Moniku a jej dcéru Ninu vypátrať môžu občania oznámiť na najbližší policajný útvar alebo na bezplatnú policajnú linku 158.