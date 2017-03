Foto: Nad nápravami železničného vagóna v Dunajskej Strede našli ukrytého utečenca

Osemnásťročného utečenca z Afganistanu objavili colníci pri kontrole vlakových súprav prichádzajúcich do kontajnerového terminálu....

BRATISLAVA/DUNAJSKÁ STREDA 15. marca (WebNoviny.sk) - Osemnásťročného utečenca z Afganistanu objavili colníci pri kontrole vlakových súprav prichádzajúcich do kontajnerového terminálu v Dunajskej Strede.





Úkryt nad nápravami železničného vagóna našli pomocou mobilného skenovacieho zariadenia. Vlaková súprava smerovala z Turecka. Ako agentúru SITA informoval hovorca trnavského Colného úradu Jozef Belan, cudzinec bez dokladov mal namierené do Francúzska a na Slovensku požiadal o azyl. Do rozhodnutia bude v azylovom tábore. .