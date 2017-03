Foto: Kamery zachytili krádež v potravinách, podozrivých hľadajú

O peňaženku so 420 eurami a dokladmi prišla v potravinách na nitrianskej autobusovej stanici jedna zo zákazníčok. Krádež zachytili kamery.

BRATISLAVA/NITRA 29. marca (WebNoviny.sk) - O peňaženku so 420 eurami a dokladmi prišla v potravinách na nitrianskej autobusovej stanici jedna zo zákazníčok. Krádež zachytili kamery.





Ako agentúru SITA informovala nitrianska policajná hovorkyňa Božena Bruchterová, žena v modrej vetrovke stojí pri pokladni, obkolesená skupinkou ľudí, ktorí sa zrejme poznajú. Následne zákazníčke siahla do kabelky, ktorú mala zavesenú na pleci, vybrala z nej peňaženku a odišla..



Akékoľvek informácie, ktoré by polícii mohli pomôcť pri vypátraní neznámych osôb na zázname, možno oznámiť na linke 158, prípadne na ktoromkoľvek policajnom oddelení.