Foto: Hygienici upozorňujú na tieto nebezpečné výrobky

Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili kontrolné orgány....

BRATISLAVA 22. februára (WebNoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili kontrolné orgány v Spojenom kráľovstve a v Estónsku. Hygienici upozorňujú na výrobok na starostlivosť o pleť s názvom Superskin Concentrate. Zistili v ňom úlomky skla. Pri aplikácii môže spôsobiť poškodenie tváre alebo rúk. Agentúru SITA o tom informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.



Hygienici upozorňujú aj na krém s medovkou a malinou s názvom Cream multi-purpose with melissa and raspberry. V nezmývateľnom výrobku zistili prítomnosť zmesi konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone, čo je v rozpore so Zoznamom konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch nariadenia Európskeho parlamentu o kozmetických výrobkoch. Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike..