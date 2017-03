Foto: Hľadajú svedkov nehody, pri ktorej zomrel ročný Dávid

BRATISLAVA/SABINOV 9. marca (WebNoviny.sk) - Polícia hľadá svedkov nehody, ktorá sa stala ešte vlani 25. decembra na ceste medzi obcou Šarišské Michaľany a Sabinovom. O život prišlo malé dieťa.





Dvadsaťosemročný Prešovčan na VW Golf prešiel pri predbiehaní do protismeru a čelne sa zrazil s protiidúcim Fiatom Punto. Ako agentúru SITA informovala prešovská policajná hovorkyňa Jana Migaľová, pri nehode sa vo Fiate ťažko zranila 30-ročná vodička, 32-ročný muž a štvorročný Lukáš..





Dvojročný Matúš utrpel ľahké zranenia, no iba ročný Dávid zomrel po prevoze do nemocnice. S ťažkými zraneniami skončil aj vodič Golfu. Nehodu polícia vyšetruje ako usmrtenie a ublíženie ma zdraví. Akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri jej vyšetrení, je možné oznámiť na linke 158, prípadne na ktoromkoľvek policajnom oddelení.