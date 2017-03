Foto: Hľadajú dve nezvestné tínedžerky. Odišli do školy, ale tam nedorazili

Polícia žiada o pomoc pri pátraní po dvoch kamarátkach 13-ročnej Vanese Kuchárovej zo Zvolenskej Slatiny a 15-ročnej Anne Berkyovej z obce....

BRATISLAVA 31. marca (WebNoviny.sk) - Polícia žiada o pomoc pri pátraní po dvoch kamarátkach 13-ročnej Vanese Kuchárovej zo Zvolenskej Slatiny a 15-ročnej Anne Berkyovej z obce Horné Breziny. Dievčatá sú nezvestné od štvrtka, sú zrejme spolu v spoločnosti svojich priateľov zo Zvolena. Anna o 07:00 odišla na autobus do Zvolena, no do Špeciálnej základnej školy, ktorú tu navštevuje, nešla.





Ako agentúru SITA informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová, je vysoká 150 až 160 cm, štíhlej postavy, má hnedé oči a hnedé rovné vlasy. Oblečenú mala zimnú čiernu bundu, čierne legíny, čierne botasky a mala ružovú školskú tašku. Vanesa z domu odišla o 07:30, no tiež nešla do školy vo Zvolenskej Slatine. Vysoká je 150 až 160 cm, štíhlej postavy, má hnedé oči, dlhé ryšavé kučeravé vlasy..



Oblečenú mala bielu koženú bundu, legíny nezistenej farby, tigrované botasky a so sebou mala fialovo-šedú školskú tašku. Akékoľvek informácie o hľadaných dievčatách možno oznámiť na linke 158.