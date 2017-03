Foto: Bratislava obnoví aleju pred Úradom vlády, súčasné stromy sú fatálne poškodené

Bratislavské hlavné mesto obnoví aleju stromov pred Úradom vlády SR pri Námestí slobody. Dendrológ označil 45 stromov za nevyhovujúce, nahradia....

BRATISLAVA 12. marca (WebNoviny.sk) – Bratislavské hlavné mesto obnoví aleju stromov pred Úradom vlády SR pri Námestí slobody. Dendrológ označil 45 stromov za nevyhovujúce, nahradia ich 53 novými jaseňovcami metlinatými, ktoré majú užšiu korunu a nebudú tak zavadzať trolejbusom.





Výmena stromov bude stáť 150-tisíc eur, z väčšej časti obnovu hradia Nórske fondy. Revitalizácia by mala trvať mesiac, nemala by obmedziť dopravu. V nedeľu na brífingu o tom informovala hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad a veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku Inge Magistad..





Súčasné stromy sú fatálne poškodené, pod ich nevyhovujúci stav sa podpísal najmä neodborný orez spred približne desiatich až 15 rokov. Vtedy stromy orezali, aby nezavadzali trakčnému vedeniu.



Nevyhovujúce stromy neplnia funkciu ozdravných stromov a predstavujú aj bezpečnostné riziko. Preto je podľa Konrad obnova dôležitá aj z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti obyvateľov. Nahradia ich jaseňovcami metlinatými, ktoré majú užšiu korunu, na jar kvitnú a v lete majú ozdobné plody, informovala hlavná architektka. Tieto stromy majú približne osem rokov, obvod kmeňa 20 až 28 centimetrov a popri nich vysadia ešte kvitnúce trvalky zimozelene.



Ako dodala veľvyslankyňa Magistad, táto aktivita je súčasťou projektu Bratislava – zdravé mesto. Cieľom projektu je obnoviť zelené plochy v meste. „To, čo sa dá obnoviť, sa obnoví, to, čo treba vymeniť, sa vymení, aby bola táto oblasť zelenšia a lepšie pripravená na klimatické zmeny,“ povedala Magistad. Veľvyslankyňa ďalej informovala, že na program adaptácie na klimatické zmeny je alokovaných 12,5 milióna eur, obnova aleje stojí 150-tisíc eur.









