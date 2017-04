Foto: Aprílový sneh v Bratislave narobil problémy, zasahovali aj sypače s pluhom

BRATISLAVA 19. apríla (WebNoviny.sk) – Hoci už hlavné mesto SR Bratislava zimnú pohotovosť ukončilo, do piatka 21. apríla pre predpoveď počasia objednali u dodávateľa dva sypače s pluhom. Ako ďalej agentúru SITA informovala Katarína Kohútiková z tlačového oddelenia bratislavského magistrátu, pre sneženie v Bratislave potrebovali posyp a pluhovanie na Kolibe.„Mesto je pripravené operatívne zasiahnuť aj v ďalších problematických lokalitách. V prípade poklesu teploty pod nulu urobia aj preventívny lokálny posyp, najmä mostov a kopcovitých úsekov,“ uvádza magistrát v tlačovej správe s tým, že sa to týka hlavne bratislavských lokalít Kramáre, Koliba či sídlisko Dlhé diely v Karlovej Vsi. Zimnú údržbu pre mesto zabezpečuje zmluvná spoločnosť A.R.K. technické služby. V prípade, ak občania niekde vidia nezjazdnú cestu alebo neschodný chodník, môžu to nahlásiť mestskému dispečingu na e-mailovú adresu dispecing@bratislava.sk alebo na telefónnych číslach 02/59 356 761 a +421 902 985 887. .O niektoré cesty v meste sa stará magistrát, ďalšie majú na starosti bratislavské mestské časti. Magistrát zabezpečuje zimnú údržbu na miestnych komunikáciách I. a II. triedy a prejazdných úsekoch ciest I. až III. triedy v celkovej výmere 4 374 518 metrov štvorcových. Starajú sa aj o zimnú údržbu námestí, verejných priestranstiev, zastávok MHD, chodníkov a lávok na mostoch vo výmere 306 937 metrov štvorcových. Bratislavský magistrát mal počas zimnej sezóny 2016/2017 k dispozícii 43 sypačov, 11 multikár, jednu snehovú frézu a 86 ručných pracovníkov.Po teplom marci a začiatku apríla sa na celom Slovensku výrazne ochladilo, pričom teploty klesli hlboko pod úroveň dlhodobého normálu. Rekordne nízke teploty umocňuje silný vietor a zrážky. Ako vysvetlil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), na Slovensko sa cez Balkán a karpatskú oblasť presúva tlaková níž ďalej na severovýchod a po jej zadnej strane k nám od severu prúdi studený, pôvodom arktický vzduch. „Vzhľadom na ročnú dobu bude mimoriadne chladno, maximá teploty očakávame v rozmedzí 3-8 °C , na severe len okolo 1 °C. Takéto hodnoty teploty vzduchu sú skôr typické pre záver zimy a začiatok jari a sú na úrovni dlhodobých rekordov pre toto obdobie,“ konštatoval SHMÚ. Zimný charakter počasia pripomína aj sneženie. Počasie na 10 dní