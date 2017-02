Fortuna liga sa zmení, hrať sa bude podľa nového systému

BRATISLAVA 28. februára (WebNoviny.sk) - Prezídium riadiacej organizácie najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Únie ligových klubov (ÚLK) na svojom utorkovom zasadnutí schválilo zmenu modelu Fortuna ligy. Ak tento návrh na najbližšom rokovaní v utorok 14. marca odsúhlasí aj výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (VV SFZ), najvyššia slovenská futbalová súťaž sa už od nasledujúcej sezóny 2017/2018 bude hrať podľa nového systému.



"Zmena je nepochybne potrebná. Súčasný model nie je spravodlivý, keďže polovica mužstiev hrá viac domácich zápasov ako druhá šestica tímov a s niektorými súpermi sa klub stretne raz doma a dvakrát vonku, s inými naopak. Druhým a nemenej dôležitým motívom pre inováciu je naša snaha o zatraktívnenie ligovej súťaže. O novom modeli sme diskutovali dlhší čas a naozaj dôkladne. Myslíme si, že má veľký potenciál zvýšiť atraktivitu Fortuna ligy pre fanúšikov, vysielateľov, komerčných partnerov, ale aj aktérov - kluby a futbalistov. Návrh dnes dostal jednoznačnú podporu, keď zaň hlasovali zástupcovia všetkých klubov našej ligy," informoval výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák, jeho slová cituje web fortunaliga.sk. .



Súťaž sa po 22 kolách rozdelí



Následne sa súťaž rozdelí na dve šesťčlenné polovice. Prvá bude bojovať o majstrovský titul, druhá o záchranu. Opäť bude hrať každý s každým doma i vonku, čo znamená desať zápasov. Všetky body získané v základnej časti si mužstvá prenesú aj do nadstavby. Výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák priblížil aj ďalšie dôležité detaily:



"Významnou súčasťou hracieho systému sú baráže, ktoré Fortuna lige nepochybne pridajú náboj. Z najvyššej súťaže automaticky zostúpi posledný klub v konečnej tabuľke a mužstvo na 11. mieste bude o zotrvanie medzi elitou bojovať v baráži s druhým tímom II. ligy, ak tento klub splní všetky licenčné kritériá pre pôsobenie v najvyššej súťaži. Zároveň budeme mať aj baráž o poslednú miestenku do kvalifikácie Európskej ligy v prípade, ak Slovenský pohár vyhrá jedno z prvých troch mužstiev konečnej ligovej tabuľky. Pravdepodobnosť, že táto situácia nastane, je dosť vysoká. V semifinále takejto baráže by sa stretol štvrtý so siedmym a piaty so šiestym, víťazi by proti sebe nastúpili vo finále. Hralo by sa na jeden zápas vždy na ihrisku lepšie umiestneného mužstva v konečnej tabuľke. Tým, že aj siedmy klub môže ešte pomýšľať na pohárovú Európu, budú mať aj mužstvá na popredných priečkach druhej polovice nadstavby, ktoré nebudú bezprostredne ohrozené zostupom, o čo hrať až do konca sezóny."



Podobný model majú aj iné štáty



Barážové duely sa stávajú bežnou súčasťou ligových súťaží v mnohých európskych krajinách. Niekoľkoročné pozitívne skúsenosti s nimi majú napríklad v Holandsku, ale postupne sa udomácňujú aj v našom regióne.



"Nie náhodou sa takmer rovnakou cestou vydali v krajinách, ktoré sú počtom obyvateľov a rozlohou porovnateľné so Slovenskom. Napríklad v Rakúsku pristúpili k zmene systému na základe štúdie renomovanej holandskej spoločnosti, ktorá podrobne analyzovala všetky aspekty viacerých alternatív a ako najlepší vyhodnotila model takmer totožný s naším návrhom. Veríme, že sa nám podarí úspešne dotiahnuť túto zmenu, od ktorej si sľubujeme ďalší posun slovenskej ligy vpred. Zároveň však treba dodať, že hrací model je len jeden z predpokladov pre kvalitnú a zaujímavú súťaž. To podstatné sa v konečnom dôsledku vždy odohráva v zápasoch na štadiónoch," dodal Michal Mertinyák.