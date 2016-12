Fortuna liga má byť atraktívnejšia, pripravujú zmeny

Najvyššiu futbalovú súťaž na Slovensku zrejme čaká ďalší pokus o zvýšenie atraktivity založený na zmene hracieho systému. Naznačil to prezident....

BRATISLAVA 23. decembra (WebNoviny.sk) - Najvyššiu futbalovú súťaž na Slovensku zrejme čaká ďalší pokus o zvýšenie atraktivity založený na zmene hracieho systému. Naznačil to prezident Únie ligových klubov (ÚLK) Ivan Kozák v rozhovore pre športovú televíziu 213.



"Ja verím, že to bude dramatické do posledného kola," povedal v súvislosti s tým, že vedúca Žilina má po jesennej časti Fortuna ligy 2016/2017 až 12-bodový náskok pred druhou Podbrezovou. "My už rozmýšľame aj nad modelom súťaže, aby sme ju viac zdramatizovali. Či už FIFA, UEFA, Česi, Poliaci, každý uvažuje, ako zatraktívniť súťaž a prilákať divákov dramatickými zápasmi," doplnil Ivan Kozák.



Hracích systémov bolo v ére samostatnosti na Slovensku niekoľko, menil sa počet účastníkov a neúspešný bol aj model s rozdelením súťaže pred jarou na boj o titul a záchranu.



"Musíme sa o niečo pokúsiť. Futbal potrebuje náboj, zápasy na krv a my chceme mŕtvy stred trošku vytesniť. Všetko je to o kluboch, Únia ligových klubov sú kluby, všetko bude podliehať hlasovaniu. My sa však snažíme pracovať s modelom, ktorý by zatraktívnil Fortuna ligu," dodal Ivan Kozák a priznal, že o majstrovi Slovenska 2016/2017 je pravdepodobne rozhodnuté, no boj o udržanie sa medzi elitou bude dramatický.



"Žilina by sa musela poraziť sama, aby nezískala titul. Hráči aj vedenie sú pripravení a vedia, že nemôžu poľaviť," poznamenal šéf ÚLK.