Formula 1 sa sťahuje na okruh v Bahrajne, pokračuje súboj Ferrari s Mercedesom

Motoristická formula 1 pokračuje cez veľkonočný víkend tretím podujatím tohtoročného seriálu majstrovstiev sveta, tímy sa v rámci Ázie presunuli....

SACHÍR 13. apríla (WebNoviny.sk) - Motoristická formula 1 pokračuje cez veľkonočný víkend tretím podujatím tohtoročného seriálu majstrovstiev sveta, tímy sa v rámci Ázie presunuli z Číny na Blízky východ do Bahrajnu. Na okruhu v Sachíre sa podľa viacerých predpokladov zopakuje šanghajský súboj spred týždňa medzi obhajcom titulu Mercedesom a Ferrari. Konkrétne by malo ísť o duel medzi Lewisom Hamiltonom a Sebastianom Vettelom.



Obaja piloti získali v doterajšom priebehu sezóny po jednom víťazstve. Štvornásobný šampión Vettel sa tešil na úvod v Austrálii, za ním prišiel do cieľa trojnásobný majster Hamilton. V Šanghaji bolo minulú sobotu poradie presne opačné a obaja piloti majú na konte po 43 bodov. .









"Úprimne, dúfam, že to takto zostane. Samozrejme, že príde obdobie, keď bude mať jeden z nás pocit, že niečo je nefér, alebo že ten druhý je príliš agresívny, čokoľvek. Obaja máme za sebou toho už veľa, sme skúsení a navzájom si preukazujeme rešpekt. Prirodzene, že ma chce Sebastian zdolať, to platí aj opačne. Jazdí na vrchole, je veľmi rýchly. Keď som schopný byť pred ním, je to zadosťučinenie a takisto je to aj na druhej strane," cituje Hamiltona portál ESPN.



Do diania v efjednotke sa po pauze zavinenej zranením na januárových Pretekoch šampiónov vracia nemecký pilot Pascal Wehrlein z tímu Sauber. V predchádzajúcich dvoch veľkých cenách ho nahradil Antonio Giovinazzi, ktorý v Austrálii obsadil 12. priečku a v Číne sa jeho snaha skončila už v 4. kole po havárii do boxového múru na cieľovej rovinke.



Dodávateľ pneumatík Pirelli poskytol tímom stredne tvrdé, mäkké a supermäkké zmesi. V Bahrajne sa počas víkendu očakáva slnečné počasie s maximálnou teplotou 33°C. Na nedeľu meteorológovia predpovedajú 30°C. Sobotňajšia kvalifikácia aj nedeľňajšie preteky odštartujú o 17.00 h SELČ. Priame prenosy z tréningov a kvalifikácie ponúkne stanica Sport1, veľkú cenu odvysiela naživo Sport2.Veľká cena Bahrajnu:



Dejisko: Sachír



Dĺžka okruhu: 5412 metrov



Dĺžka pretekov: 57 okruhov (308,238 km)



Divácka kapacita: 50 000



Minuloročný víťaz: Nico Rosberg (Nem.) Mercedes



Najrýchlejšie kolo v pretekoch: Pedro de la Rosa (Šp.) McLaren – 1:31,447 min (2005)



Rekordér v počte víťazstiev – jazdec: Fernando Alonso 3 (2005, 2006, 2010)



Rekordér v počte víťazstiev – tím: Ferrari 4 (2004, 2007, 2008, 2010)



Prehľad víťazov posledných 10 ročníkov VC Bahrajnu:



2016 – Nico Rosberg (Nem.) Mercedes



2015 – Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes



2014 – Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes



2013 – Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull



2012 – Sebastian Vettel (Nem.) Red Bull



2011 – preteky zrušili



2010 – Fernando Alonso (Šp.) Ferrari



2009 – Jenson Button (V. Brit.) Brawn



2008 – Felipe Massa (Braz.) Ferrari



2007 – Felipe Massa (Braz.) Ferrari



2006 – Fernando Alonso (Šp.) Renault



Poradie MS (po 2 z 20 pretekov): 1. Lewis Hamilton (V. Brit.) Mercedes a Sebastian Vettel (Nem.) Ferrari – obaja po 43 bodov, 3. Max Verstappen (Hol.) Red Bull 25, 4. Valtteri Bottas (Fín.) Mercedes 23, 5. Kimi Räikkönen (Fín.) Ferrari 22, 6. Daniel Ricciardo (Aus.) Red Bull 12



Pohár konštruktérov: 1. Mercedes 66, 2. Ferrari 65, 3. Red Bull 37, 4. Toro Rosso 12, 5. Force India 10, 6. Williams 8