Forbes zverejnil najlepšie zarábajúce európske osobnosti

BRATISLAVA 31. decembra (WebNoviny.sk) - Členovia anglicko-írskej chlapčenskej skupiny One Direction sú podľa magazínu Forbes najlepšie zarábajúcimi európskymi osobnosťami. Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson a Niall Horan si od 1. júna 2015 do 1. júna 2016 pripísali na konto 110 miliónov dolárov (v prepočte približne 105,2 milióna eur), a to aj napriek tomu, že koncom minulého roka oznámili pauzu.



Väčšina ich príjmov pochádza z turné On the Road Again k albumu Four (2014) ako aj z reklamných kontraktov. One Direction sú zároveň najlepšie zarábajúcou skupinou na svete a druhým najziskovejším hudobným interpretom. Prvenstvo patrí americkej speváčke Taylor Swift so 170 miliónmi dolárov (zhruba 162,6 milióna eur).



Na druhej priečke rebríčka najlepšie zarábajúcich európskych osobností sa umiestnil portugalský futbalista Cristiano Ronaldo s 88 miliónmi dolárov (84,2 milióna eur). Nasledujú anglická speváčka Adele s 80,5 milióna dolárov (77 miliónov eur), švajčiarsky tenista Roger Federer so 68 miliónmi dolárov (65 miliónov eur) a prvú päťku uzatvára anglická rocková kapela The Rolling Stones so 66,5 milióna dolárov (63,6 milióna eur).



Do prvej desiatky sa ďalej dostali aj škótsky producent a dídžej Calvin Harris, anglický hudobník Paul McCartney, srbský tenista Novak Djoković, írska kapela U2 a britský šéfkuchár Gordon Ramsay. Všetci menovaní zarobili v sledovanom období celkovo 697,5 milióna dolárov (667,3 milióna eur).











Informácie pochádzajú z webstránky www.forbes.com.