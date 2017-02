Foo Fighters vystúpia v Budapešti a Prahe

BRATISLAVA 27. februára (WebNoviny.sk) - Koncerty sa uskutočnia 26. júna v Papp László Sportaréne v Budapešti a o deň neskôr v pražskej O2 Arene. Americká rocková kapela Foo Fighters sa predstaví koncom júna v Maďarsku a Českej republike. Päťčlenná formácia zo Seattlu vystúpi najprv 26. júna v Papp László Sportaréne v Budapešti a o deň neskôr v pražskej O2 Arene. Vstupenky zatiaľ nie sú v predaji. Foo Fighters ohlásili okrem toho aj koncert v Paríži, kde zahrajú 3. júla v AccorHotels Arene. Koncerty budú súčasťou ich letného turné, v rámci ktorého sa predstavia napríklad aj na festivaloch Glastonbury, Roskilde či Opener.



Skupinu Foo Fighters založil v roku 1994 Dave Grohl. Urobil tak po tom, keď zomrel Kurt Cobain - frontman legendárnej Nirvany, v ktorej Grohl pôsobil ako bubeník. Skupina má na konte zatiaľ osem štúdioviek - Foo Fighters (1995), The Colour And The Shape (1997), There Is Nothing Left To Lose (1999), One By One (2002), In Your Honor (2005), Echoes, Silence, Patience & Grace (2007), Wasting Light (2011) a Sonic Highways (2014). Kapelu doteraz 27 ráz nominovali na prestížne ceny Grammy, pričom jedenásť nominácií sa im podarilo premeniť na sošky. .



Informácie pochádzajú z webstránky foofighters.com a archívu agentúry SITA.