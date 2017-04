FlixBus rozširuje sieť liniek na Slovensku o osem nových miest

BRATISLAVA 12. apríla (WebNoviny.sk) - Spoločnosť FlixBus, najväčší európsky prevádzkovateľ medzimestských autobusových liniek, od 12. apríla rozširuje svoju sieť po celom Slovensku o osem nových miest. Prepravca sa v tomto roku zameria na strednú a východnú Európu a vnútroštátne linky na Slovensku. Ako spoločnosť v utorok informovala, v prvej fáze budú mestá Košice, Prešov, Žilina, Trenčín, Poprad alebo Považská Bystrica prepojené až trikrát denne domácimi spojmi. Do siete prepravcu pribudnú aj Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Zelené diaľkové autobusy na už fungujúcej linke Bratislava - Viedeň budú jazdiť každú hodinu.



"FlixBus ponúka novú zelenú mobilitu cestujúcim na Slovensko i zo Slovenska. Okrem nových vnútroštátnych spojení budú slovenské mestá spojené počas dňa aj noci s obľúbenými európskymi cestovateľskými lokalitami ako Praha, Brno, Viedeň a Budapešť priamo bez prestupu," uviedla hovorkyňa FlixBus Nina Göbbels. "Naše nové cezhraničné a vnútroštátne linky sú len začiatkom. Ďalšie priame linky do Holandska, Belgicka, Francúzska a Poľska sa už pripravujú na budúcu letnú sezónu," dodala..



Spoločnosť FlixBus bola založená v roku 2013 v Nemecku, vo svojej sieti spolu s regionálnymi partnermi zabezpečuje 120 tisíc spojení denne do tisíc miest v 21 krajinách. FlixBus spolupracuje s 250 malými a strednými autobusovými partnermi v celej Európe, na Slovensku so Slovak Lines, Blaguss Slovakia a Daf tour. "Kombinujeme desaťročia skúseností z odvetví spojených s technologickými inováciami a podnikaním," povedal generálny riaditeľ FlixBus pre strednú a východnú Európu Darko Jus.



Spoločnosť zabezpečuje z centrály v Berlíne, ale aj v Mníchove, Paríži, Záhrebe, Miláne a Kodani plánovanie siete, zákaznícky servis, riadenie kvality, marketingu a predaja, ako aj obchodný a technologický vývoj.