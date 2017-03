Firmy môžu z eurofondov získať dvesto miliónov eur na výskum a inovácie

BRATISLAVA 2. marca (WebNoviny.sk) - Slovenské podniky môžu tento rok získať na výskum a inovácie z eurofondov dvesto miliónov eur. Grant vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR v rámci Operačného programu Výskum a inovácie.



Z výskumno-vývojovej časti projektu bude možné financovať vývoj napríklad prototypov či softvéru, alebo nákup know-how, výrobných a technologických postupov, priemyselných a autorských práv. Ako vo štvrtok informoval portál GrantExpert.sk, ďalšia časť projektu ponúka financie na inováciu produktov, procesov a na organizačné inovácie..



"Špecifikom tohto grantu pre veľké podniky je podmienka uplatnenia inštitútu partnerstva so zapojením aspoň jedného mikro, malého alebo stredného podniku vo výskumno-vývojovej časti. Znamená to, že veľké podniky musia pri priemyselnom výskume a experimentálnom vývoji spolupracovať aj s menšími firmami, inak im financie nebudú poskytnuté,“ informoval grantový poradca a zakladateľ portálu GrantExpert.sk Tamás Szőke.



Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt je 300 tis. eur, maximálna 5 mil. eur. Poskytnuté finančné prostriedky budú limitované v závislosti od konkrétne realizovaných aktivít, pričom úlohu zohráva aj veľkosť podniku a územie, na ktorom sa nachádza.



Výzva je určená pre všetky kraje s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Prvé hodnotiace kolo má uzávierku 15. mája, druhé 31. júla 2017. Ďalšie kolá budú pokračovať až do vyčerpania financií v dvojmesačných intervaloch.