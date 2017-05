Firma Kočnera žaluje televíziu Markíza. Žiada vyplatenie zmeniek, ktoré vystavil Rusko

Firma podnikateľa Mariána Kočnera žaluje televíziu Markíza. Informuje o tom týždenník Trend. Podľa neho firma žiada vyplatenie zmeniek, ktoré....

BRATISLAVA 3. mája (WebNoviny.sk) – Firma podnikateľa Mariána Kočnera žaluje televíziu Markíza. Informuje o tom týždenník Trend. Podľa neho firma žiada vyplatenie zmeniek, ktoré vystavil ešte v júni 2000 bývalý riaditeľ televízie Pavol Rusko. Štyri zmenky za spolu 69 miliónov eur mali byť garantované spoločnosťou Markíza, za ktorú sa podpísal rovnako P. Rusko ako vtedajší akcionár.



Nie sú evidované v účtovných knihách .



Kočnerova spoločnosť Správa a inkaso zmeniek podala podľa týždenníka na súd žaloby ešte vlani. Žalovaným je v prvom rade P. Rusko a v druhom Markíza, ktorá za zmenky mala ručiť. Kočnerove finančné požiadavky Markíza odmieta a pravosť zmeniek spochybňuje.



„Využijeme všetky možnosti, ktoré máme k dispozícii, aby sme ochránili našu spoločnosť pred fiktívnymi nárokmi. Neveríme, že by hociktorá z týchto zmeniek bola autentická a pravá, čo na súde aj dokážeme,“ cituje týždenník Trend právneho zástupcu Markízy Tomáša Kamenca.



M. Kočner a bývalý šéf televízie sa k súdnemu konaniu nevyjadrili. Neodpovedali ani na otázku TRENDu, či zmenky súvisia so starou kauzou a za akých okolností boli vydané. „Nebudem sa vyjadrovať, nehnevajte sa, všetko sa dozviete na súde,“ reagoval pre TREND Rusko.





Čo je obsahom zmeniek, sa spoločnosť Markíza - Slovakia dozvedela len koncom minulého roka. Dve zmenky nadobudli splatnosť už v júni 2015 a ďalšie dve boli vydané ako bianko zmenky. Doplnená do nich bola suma a splatnosť – máj 2016. Pôvodnými majiteľmi mali byť Marián Kočner a jeho bývalý spoločník Štefan Ágh ako fyzické osoby. Obaja kedysi vlastnili firmu Gamatex.



Zmenky nie sú evidované v účtovných knihách Markízy a nezistil ich ani právny audit, keď CME televíziu kupovala. „Súčasný spoločník Markíza - Slovakia, spol. s.r.o. ako ani spoločnosti, od ktorých boli nadobudnuté obchodné podiely, neboli v rámci transakčnej dokumentácie informovaní o existencii zmeniek, prípadne akomkoľvek riziku, ktoré by malo hroziť z dôvodu ručenia za záväzky Pavla Ruska,“ povedal právnik Markízy.



Rusko mal zmenky podpísať 11. júna 2000



Začiatkom milénia, keď CME preberala podiely v Markíze, bol jej konateľom Ján Kováčik. Pre TREND potvrdil, že o Ruskových zmenkách nevedel. Rovnako sa mala vyjadriť Sylvia Volzová, ktorá s P. Ruskom Markízu vlastnila.



P. Rusko mal zmenky podpísať 11. júna 2000. Práve v tom čase uzavreli predstavitelia Markízy s firmou Gamatex, ktorá patrila M. Kočnerovi a Š. Ághovi, dohodu. Ukončili dvojročný súboj o ovládnutie televízie. Podnikatelia, ktorí cez Gamatex vlastnili pohľadávku voči televíznej spoločnosti, dostali vyplatené peniaze. Prestali sa o Markízu zaujímať a Gamatex šiel postupne do likvidácie.



Podľa dostupných informácií by mali byť všetky záväzky bývalého riaditeľa aj Markízy voči M. Kočnerovi z tejto transakcie uhradené. Pohľadávka bola podľa viacerých zdrojov vo výške 80 miliónov korún aj s úrokmi (2,65 milióna eur). P. Rusko v rozhovore v roku 2001 pre TREND uviedol, že urovnanie sporu stálo do sto miliónov korún. Tvrdil, že peniaze zaplatila CME.



O Ruskových zmenkách rozhoduje Okresný súd Bratislava V. Hoci platí, že spisy sa prideľujú elektronicky, až tri zo štyroch Kočnerových žalôb pripadli jednému sudcovi – Michalovi Sobolovskému. Sudcom sa stal mesiac predtým, ako M. Kočner žaloby podal.



, ,