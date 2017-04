Firma Eset chce postaviť výskumné centrum na Patrónke



"Chceli by sme postaviť špičkové výskumné centrum a zároveň aj sídlo firmy. V areáli by sme chceli zachovať aj nejaké verejné funkcie. Štúdia uvažuje nad tým, že by bol otvorený, prístupný verejnosti," povedal Luka. Ako dodal, mohla by tam byť aj cyklotrasa z Lamača na Železnú studničku. Eset by chcel v areáli podzemné parkovisko, ktoré by bolo prístupné cez víkendy verejnosti..



Areál v štúdii je nadizajnovaný na zhruba 1 400 ľudí, čo je odhadovaný počet ľudí Esetu v roku 2024. "Chceli by sme vybudovať auditórium, takú spoločenskú halu," doplnil operačný riaditeľ. Areál by mal obsahovať aj jedáleň, športovú halu a škôlku.



Ministerstvo vnútra je vlastníkom spomínaného priestoru. Doposiaľ sa uskutočnili štyri kolá súťaže. Ako informoval minulý týždeň po rokovaní vlády minister vnútra Robert Kaliňák, Eset oslovil ministerstvo s tým, že vie ponúknuť minimálne rovnakú, alebo vyššiu cenu ako bola víťazná. "Neviem koľko pokusov ešte potrebujú na to, aby dali ponuku, ktorá je adekvátna. Nepovažujem to za úplne štandardné. Hlavne v tejto chvíli sa snažím byť čo najviac ústretový, v tejto chvíli zvažujeme právne možnosti v súvislosti s tým, aké možnosti máme v rámci vyhlásenia súťaže, čo s tým môžeme robiť ďalej," povedal minulý týždeň Kaliňák s tým, že si rezort zobral čas na rozmyslenie.