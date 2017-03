Finportal zaznamenal 80-percentný nárast provízneho obratu



Bratislava, 24. marec 2016 (WBN/PR ) – Spoločnosť Finportal ukončila minulý rok s rekordným medziročným nárastom obratu na úrovni 80 %. Líder v poskytovaní servisných služieb pre nezávislých finančných sprostredkovateľov na Slovensku dosiahol provízny obrat vo výške 12, 1 mil. eur, čím poskočil na štvrté miesto v rebríčku TOP spoločností na trhu.



„Rok 2016 definitívne potvrdil naše postavenie jednej z najrýchlejšie rastúcich finančných spoločností na slovenskom trhu. Teší ma, že o naše servisné služby je stále väčší záujem, čo dokazuje aj rekordný počet vyše 45 160 uzatvorených zmlúv v minulom roku. Aktuálne s nami spolupracuje viac než 1 100 nezávislých finančných sprostredkovateľov a s ďalšími sme v procese jednania o spolupráci,“ hovorí Rudolf Adam, predseda predstavenstva spoločnosti Finportal, a.s. „Fenoménom minulého roka bol pokračujúci realitný boom, ktorý poháňala veľká ochota bánk poskytovať výhodné hypoúvery. Práve tie spolu so štandardnými úvermi dosiahli v portfóliu našich sprostredkovaťeľov až 125-percentný nárast,“ dodáva Rudolf Adam. .



Približne polovicu obratu spoločnosti tvorili v minulom roku úvery, ktorých celkový objem presiahol úroveň 400 mil. eur, vďaka čomu sa Finportal stal tretím najväčším sprostredkovateľom úverov na trhu. Najžiadanejším typom úveru bola účelová hypotéka s podielom 44%. Priemerná výška hypotekárneho úveru sprostredkovaného partnermi spoločnosti Finportal bola takmer 64 tisíc eur, čo znamená medziročný nárast o 5,1 %.



Druhý najväčší rast po hypotekárnych úveroch zaznamenali aj v minulom roku produkty neživotného poistenia s vyše 47-percentným medziročným navýšením, nasledované produktmi životného poistenia s nárastom 25 %. „Za rastom objemu poistných produktov stojí jednoznačne trend uzatvárania poistných zmlúv prostredníctvom online kanálov. Preto neustále rozvíjame náš univerzálny nástroj na porovnanie produktov a uzavretie zmlúv neživotného poistenia – najpoistenie.sk, ku ktorému sme minulý rok pridali aj najpresnejšiu Kalkulačku životného poistenia a komplexnú hypoúverovú metodiku pre finančných sprostredkovateľov. O úspešnosti týchto online projektov svedčí fakt, že deväť z desiatich zmlúv je uzatvorených online,“ hovorí Peter Jurecký, riaditeľ pre online distribúciu a neživotné poistenie.



Finportal posilnil aj v oblasti kapitálového trhu. Sprostredkovateľom spoločnosti sa podarilo navýšiť objem aktív klientov o 110,5 %. Rekordné boli najmä investície do zlata, ktoré zažilo rozprávkový rok a opäť sa stalo mimoriadne lákavým artiklom investorov. Jeho cena v priebehu roka globálne vzrástla približne o štvrtinu a táto komodita predstihla svojím výkonom niekoľko hlavných tried aktív.



„Dôvodom nášho stabilného napredovania sú nielen servisné služby založené na nezávislosti, slobode rozhodovania a transparentnom províznom systéme pre našich partnerov. Rozdielovým parametrom je neustály rozvoj našich informačných systémov a vlastných online nástrojov s cieľom čo najviac uľahčiť prácu finančným sprostredkovateľom. Už tento rok zavedieme náš nový informačný systém, ktorý vieme sprostredkovateľom nastaviť na mieru v súlade s ich kariérou a potrebami,“ hovorí člen predstavenstva spoločnosti Finportal, a.s., Ondrej Matvija.