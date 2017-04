Fíni na MS18 deklasovali Lotyšov, Švédi tesne zdolali Bielorusov

Hokejisti Fínska zdolali rovesníkov z Lotyšska jednoznačne 7:2 v nedeľňajšom zápase A-skupiny majstrovstiev sveta hráčov do....

POPRAD / SPIŠSKÁ NOVÁ VES 16. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti Fínska zdolali rovesníkov z Lotyšska jednoznačne 7:2 v nedeľňajšom zápase A-skupiny majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov na Slovensku.



Úradujúci šampióni v tejto vekovej kategórii z vlaňajška zatiaľ v troch dueloch v Poprade nezaváhali a s plným počtom 9 bodov sú na čele tabuľky, už s istotou štvrťfinálového pokračovania..





Hoci mladí Lotyši viedli a až do polovice stretnutia držali s favoritom krok (v 29. min bolo 2:1, pozn.), napokon odchádzali s päťgólovou prehrou. V drese fínskej "osemnástky" zaznamenal hetrik Joni Ikonen.



V B-skupine si Švédi napokon poradili s Bielorusmi 3:2. "Tri korunky" viedli v 5. min už 2:0, napokon však v Spišskej Novej Vsi zachránili "povinné" víťazstvo až v samom závere stretnutia. Dvanásť sekúnd pred koncom duelu rozhodol o víťazstve Švédska Emil Bemström v presilovej hre. Švédi sa dostali so 6 bodmi na úroveň lídra USA, na druhom mieste majú horšie skóre. Bielorusi zatiaľ nebodovali.



MS hokejistov do 18 rokov na Slovensku







12. Petrovs, 29. Paškausks - 14., 32. a 40. Ikonen, 32. a 56. Ylönen, 13. Vaakanainen, 43. Vesalainen



6:3 na 2 min, 0:4, 0:0, Hallin (Nór.), Thomson (USA) - Caillot (Fr.), Kacej (SR), 1116 divákov



1. Fínsko 3 3 0 0 0 17:7 9



2. Kanada 2 1 1 0 0 8:4 5



3. Švajčiarsko 2 1 0 0 1 5:5 3



4. Slovensko 2 0 0 1 1 7:9 1



5. Lotyšsko 3 0 0 0 3 3:15 0







13. Anosov, 34. Baltruk - 2. Zetterlund, 5. Miketinac, 60. Bemström



4:4 na 2 min, 0:1, 0:0, Iwer (Nem.), Sewell (V. Brit.) - Hägerström (Fín.), Kupčus (Lot.), 1503 divákov



1. USA 2 2 0 0 0 12:4 6



2. Švédsko 3 2 0 0 1 7:7 6



3. Česko 2 1 0 0 1 9:7 3



4. Rusko 2 1 0 0 1 7:6 3



5. Bielorusko 3 0 0 0 3 6:17 0