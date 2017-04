Fíni a Američania zostali v skupinovej fáze na MS18 stopercentní

Hokejisti Fínska zdolali hráčov Kanady 6:3 v utorkovom stretnutí na majstrovstvách sveta do 18 rokov na Slovensku. Fíni vyhrali všetky....

POPRAD / SPIŠSKÁ NOVÁ VES 18. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti Fínska zdolali hráčov Kanady 6:3 v utorkovom stretnutí na majstrovstvách sveta do 18 rokov na Slovensku. Fíni vyhrali všetky doterajšie zápasy a v tabuľke popradskej A-skupiny obsadili konečné 1. miesto.



V B-skupine, ktorá sa hrá v Spišskej Novej Vsi, zvíťazili Američania nad rovesníkmi zo Švédska 5:1. Výber USA takisto ako Fínsko má na turnaji zatiaľ stopercentnú bilanciu a do štvrťfinále postúpil z prvej priečky. Vo večernom zápase Rusko zdolalo Česko 5:4 po predĺžení..





"Zborná" vyrovnala v závere tretej tretiny a rozhodujúci úder zasadila v poslednej minúte predĺženia. V konečnej tabuľke obsadila druhé miesto, Česko je štvrté.



MS 2017 hokejistov do 18 rokov



utorok - súhrn:







33. Kurashev (Hischier) - 32. Fafrák (A. Ružička, Liška), 42. Baláž (Korenčík)



1:1 na 2 min, 0:0, 0:0. Holm (Švéd.), Thomson (USA) - Caillot (Fr.), Ondráček (ČR)



Zostavy:



Schmid - Matewa, Le Coultre, Berni, Geisser, Gross, Barandun, Schüpbach - Eggenberger, Hischier, Kurashev - Simic, Sigrist, Weibel - Petrig, Leuenberger, Döpfner - Riat, Müller, Patry - Kohler



Sklenár - Fehérváry, M. Ivan, Kupec, Žiak, Dúžek, Korenčík, Demo - Liška, A. Ružička, Fafrák - Hrehorčák, Miloš Roman, Krivošík - Baláž, Urbánek, Kövér - Stacho, Havrila, Regenda - Pospíšil



1., 21. a 59. Vesalainen, 27. Heiskanen, 33. S. Virtanen, 42. Engberg - 4. Studnicka, 39. Woo, 52. Entwistle



4:6 na 2 min, 1:1, 1:0, Iwert (Nem.), Kulev (Rus.) - Hancock II (USA), Yletyinen (Švéd.)







1. Fínsko 4 4 0 0 0 23:10 12



2. Kanada 4 2 1 0 1 18:13 8



3. Slovensko 4 2 0 1 1 13:10 7



4. Švajčiarsko 4 1 0 0 3 9:14 3



-----------------------------------------------



5. Lotyšsko 4 0 0 0 4 3:19 0











Westerlund - 9. Dhooghe, 20. a 59. Wahlstrom, 23. Farabee (tr. strieľanie), 51. Poehling



4:6 na 2 min, 1:1, 0:1, Heikkinen (Fín.), Nikolic (Rak.) - Hägerström (Fín.), Výleta (SR)



18. Kvasnička, 34. Zadina, 45. Hrabík, 49. Kern - 11. a 65. Rubinčik, 30. Šaškov, 44. Švečnikov, 58. Maximov



3:5 na 2 min, navyše Kaut (ČR) 10 min. osobný trest, 1:1, 0:0, Garon (Kan.), Hallin (Nór.) - Harrington (Kan.), Kupčus (Lot.)



1. USA 4 4 0 0 0 22:7 12



2. Rusko 4 2 1 0 1 16:11 8



3. Švédsko 4 2 0 0 2 8:12 6



4. Česko 4 1 0 1 2 15:17 3



-----------------------------------------



5. Bielorusko 4 0 0 0 4 7:21 0