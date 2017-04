Finále v Miami sa stalo korisťou Kontovej, v boji o titul si poradila s Wozniackou

Britská tenistka Johanna Kontová nasadená ako desiata zvíťazila za 96 minút 6:4, 6:3 nad dánskou dvanástkou podujatia Caroline Wozniackou v sobotňajšom....

MIAMI 31. marca (WebNoviny.sk) - Britská tenistka Johanna Kontová nasadená ako desiata zvíťazila za 96 minút 6:4, 6:3 nad dánskou dvanástkou podujatia Caroline Wozniackou v sobotňajšom finále dvojhry na turnaji WTA Premier Mandatory Miami Open presented by Itaú v americkom Miami na Floride (21. marca - 2. apríla, dotácia 7 669 423 USD, tvrdý povrch Laykold).



Dvadsaťpäťročná rodáčka z austrálskeho Sydney Kontová, ktorá má maďarské korene, zvýšila v bilancii zo vzájomných duelov s 26-ročnou niekdajšou líderkou singlového renkingu Wozniackou (14.) na 2:0. Nadviazala na ešte hladší úspech 6:3, 6:1, ktorá dosiahla v januári v 3. kole melbournských grandslamových Australian Open. V pondelok sa ocitne na 7. priečke v hodnotení, čím si o dve miesta zlepší osobný rekord. Zdolanej bude patriť 12. post..





Zverenkyňa Belgičana Wima Fissetteho Kontová sa raduje zo svojho tretieho singlového titulu, druhého tohtosezónneho po januárovom Sydney. Vlani sa presadila v Stanforde. Finalistka vrcholných newyorských US Open 2009 a 2014 Wozniacka zostáva na 25 primátoch vo dvojhre na hlavnej profesionálnej úrovni.



Kontová hrala v "main draw" v Crandon Parku v lokalite Key Biscayne iba druhý raz. Minulý rok pri debute prenikla do štvrťfinále. Wozniacka si pri jubilejnom desiatom miestnom štarte posunula o jedno kolo semifinálový rekord spred piatich rokov. Dánka s poľským pôvodom teraz už má kompletnú zbierku postupov do finále na štyroch turnajoch so štatútom Premier Mandatory (aj Indian Wells, Madrid a Peking). Britka absolvovala premiéru v boji o titul s takouto hodnotou vlani v čínskej metropole a nestačila na Poľku Agnieszku Radwanskú.







Johanna Kontová (V. Brit.-10) - Caroline Wozniacka (Dán.-12) 6:4, 6:3 za 96 minút



, ,