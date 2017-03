Film Masaryk získal Českého leva až v 12 kategóriách

PRAHA 4. marca (WebNoviny.sk) - Česko-slovenský koprodukčný film Masaryk o ministrovi zahraničných vecí Janovi Masarykovi si z tohtoročného slávnostného udeľovania ocenení Českej filmovej a televíznej akadémie odniesol 12 cien Český lev - vrátane víťazstva v kategórii najlepší film, réžia a výkon v hlavnej i vedľajšej mužskej úlohe. Producent filmu Rudolf Biermann vo svojom príhovore o filme povedal, že "sú to naše spoločné dejiny, či chcete alebo nie. Prajem si, aby sa také dejiny už nikdy neopakovali". Do českých kín sa film Masaryk dostane 9. marca - symbolicky v deň, keď Jan Masaryk zomrel. Film sa odohráva v rokoch predchádzajúcich druhej svetovej vojne.. Film Masaryk bol ocenený v 12 kategóriách a stal sa najúspešnejším filmom v histórii udeľovania Českých levov. Okrem toho, že sa táto snímka stala filmom roka, porota ocenila aj jeho režiséra Juliusa Ševčíka, herecké výkony Karla Rodena a Oldřicha Kaisera v hlavnej a vedľajšej mužskej úlohe, scenár i prácu ďalších siedmich tvorcov - medzi nimi je aj slovenská kostýmová výtvarníčka Katarína Štrbová Bieliková a kameraman Martin Štrba. Cenu za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe dostala poľská herečka Michalina Olszaňska za film Já, Olga Hepnarová. V kategórii najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe zvíťazila Klára Melíšková, ktorá tiež hrala vo filme Já, Olga Hepnarová. Cenu za mimoriadny prínos pre českú kinematografiu dostali Jiří Bartoška a Eva Zaoralová, legendárna dvojica, ktorá pripravuje karlovarský filmový festival. O výsledkoch rozhodlo hlasovanie akademikov Českej filmovej a televíznej akadémie (ČFTA). Spolu 112 hlasujúcich akademikov vyberalo zo 42 celovečerných hraných a animovaných filmov a 29 dokumentov.

