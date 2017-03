Fillon sa kandidatúry nevzdá. Francúzsko je väčšie ako moje chyby, tvrdí

PARÍŽ 1. marca (WebNoviny.sk) - Kandidát francúzskych konzervatívcov do blížiacich sa prezidentských volieb Francois Fillon znova oznámil, že sa nevzdáva kandidatúry, a vyzval svojich priaznivcov, aby ho naďalej podporovali. Svoje rozhodnutie oznámil v stredu v Paríži. Fillon znova odmietol vinu za údajnú spreneveru finančných prostriedkov v prospech svojej manželky Penelope. "Nespreneveril som peniaze z verejných zdrojov," zdôraznil. Súčasne kritizoval prácu polície a justície v tomto prípade.



"Nevzdá sa, nepoddá a nestiahne" .



"Pretože moja túžba slúžiť je väčšia ako obvinenia, ktoré boli voči mne vznesené, žiadam vás, aby ste vydržali," apeloval Fillon na svojich prívržencov. Dodal, že on sám i jeho "politická rodina" odolajú všetkým nástrahám. Potvrdil, že bude kandidovať vo voľbách, a vyjadril presvedčenie, že "skúšky", ktorými on i jeho strana prechádzajú, dodajú ďalšie sily potrebné na obnovu krajiny. Zdôraznil, že "sa nevzdá, nepoddá a nestiahne sa". Dodal, že sa zodpovedá len francúzskemu národu, ktorý požiadal, aby ho nasledoval. "Francúzsko je väčšie ako moje chyby," vyhlásil.



Fillon vo svojom prejave potvrdil, že bol na 15. marca predvolaný na vypočúvanie v súvislosti s podozrením, že ako poslanec fiktívne zamestnával svoju manželku Penelope. Dodal, že sa na výsluch dostaví a "povie im pravdu" Súčasne však ostro kritizoval prácu polície a justície, keď uviedol, že v jeho prípade nebola rešpektovaná prezumpcia neviny a nebrali sa do úvahy argumenty druhej strany.



Vyslovil tiež podozrenie, že jeho predvolanie na 15. marca je zámerom, ktorého cieľom je zabrániť mu kandidovať vo voľbách, keďže niekoľko dní po stanovenom termíne má byť zverejnený oficiálny zoznam kandidátov prezidentských volieb. Fillon poukázal aj na to, že jeho predvolanie na výsluch nasledovalo len niekoľko dní po tom, ako boli v prípade určení sudcovia, ktorí sa podľa jeho názoru ani nemohli stihnúť oboznámiť s vyšetrovacím spisom.



Penelopegate mu ubrala na popularite



V tejto súvislosti Fillon zopakoval, že mnohí jeho podporovatelia hovoria v súvislosti s jeho prípadom o "politickej vražde". "Nie som to len ja, koho vraždia. Sú to aj prezidentské voľby," vyhlásil Fillon. Dodal, že "právny štát bol systematicky znásilňovaný" a poukázal aj na rolu, ktorú v afére zohrávajú médiá. Fillonovo stredajšie vyhlásenie mnohí politickí pozorovatelia a novinári označili za príliš emotívne.



Aféra nazvaná Penelopegate spôsobila prudký pokles popularity Fillona u voličov, aj keď ešte prednedávnom bol považovaný za favorita blížiacich sa prezidentských volieb.



Konzervatívna strana Republikáni po prepuknutí aféry stále tvrdila, že nemá žiadny "plán B" pre prípad, že by sa Fillon kandidatúry vzdal. Bývalý premiér a exminister zahraničných vecí Alain Juppé, ktorého Fillon porazil v straníckych primárkach, v súvislosti s tým opakovane vyhlasoval, že nemieni byť Fillonovým náhradníkom - dnes však s Fillonom telefonicky hovoril. Fillon dnes i v uplynulých týždňoch rokoval aj s exprezidentom Nicolasom Sarkozym, ktorý v primárkach skončil ako tretí.