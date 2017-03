Fillon má ďalší problém, nechal si kupovať luxusné obleky

Francúzsky prezidentský kandidát Francois Fillon sa v pondelok označil za terč novinárov, ktorých obvinil, že sa "hrabú v odpadkoch" a....

PARÍŽ 13. marca (WebNoviny.sk) - Francúzsky prezidentský kandidát Francois Fillon sa v pondelok označil za terč novinárov, ktorých obvinil, že sa "hrabú v odpadkoch" a hľadajú naňho špinu. Fillon takto reagoval na antisemitské karikatúry, ktoré koncom uplynulého týždňa na svojej webovej stránke zverejnila Fillonova strana - Republikáni (LR), ako aj na odhalenia týždenníka Journal du dimanche (JDD) o luxusných oblekoch, ktoré Fillon dostal údajne do daru.



Niekdajší favorit prvého i druhého kola prezidentských volieb, ktoré sa vo Francúzsku uskutočnia 23. apríla a 7. mája, vo vysielaní rozhlasovej stanice Europe 1 označil karikatúru svojho rivala Emmanuela Macrona za neprijateľnú. Uviedol, že "evokuje temnú epochu našich dejín", čím mal na mysli kolaboráciu francúzskej vlády s nacistami počas druhej svetovej vojny..





Macron bol na obrázku zobrazený so zahnutým nosom, s cylindrom na hlave a červeným kosákom ako symbolom komunizmu v ruke, ktorým odrezáva špic cigary. Vôkol neho sú fotografie niekoľkých kľúčových politikov, ktorí podporili jeho hnutie vrátane tých z ľavice. Karikatúru sprevádza titulok "Pravda o Macronovej galaxii".



Drahé obleky mu platil štedrý priateľ



Pokiaľ ide o aféru s oblekmi, ktorú niektoré médiá vykreslili ako možný konflikt záujmov, Fillon záležitosť označil za svoju súkromnú vec. JDD informoval, že nemenovaný mecenáš šekom zaplatil 20. februára v krajčírskom salóne Arnys za dva Fillonove obleky 13.000 eur. "Zaplatil som na žiadosť Francoisa Fillona," uviedol podľa JDD nemenovaný "štedrý priateľ". V rovnakom salóne boli v hotovosti - v sume 35.500 eur - zaplatené ďalšie obleky pre Fillona. Od roku 2012 ide tak o sumu v celkovej výške 48.500 eur, konštatoval JDD.



Fillon na margo sumy uviedol, že "nie je presná, prirodzene". Vzápätí vyhlásil, že je vystavený takému počtu útokov, ktoré "už nie je možné nepovažovať za poľovačku na mňa, istú formu mobilizácie proti mne". Uviedol tiež, že "každým dňom sa zachádza hlbšie do môjho súkromného života". Vyhlásil, že ide o jeho súkromie, na ktoré má právo a ktoré sa nikoho cudzieho netýka. "Mám plné právo nechať si priateľom darovať oblek, to nie je zakázané," vyhlásil.



Hrozí mu aj obvinenie zo sprenevery



Poslanci za Socialistickú stranu (PS) medzičasom žiadali preveriť, či Fillon obleky ako dary priznal, ako to žiadajú zákony. Fillon však vyhlásil, že to nemá s politikou nič spoločné. Uviedol, že príslušné nariadenie sa týka poslancov vykonávajúcich svoj mandát a funkciu a daru, ktorý s tým súvisí. "Hádam ešte v tejto spoločnosti máme právo dostávať dary," vyhlásil Fillon.



Noëlle Lenoirová z parlamentného výboru pre politickú etiku však vysvetlila, že poslanci nemusia priznať ten-ktorý dar, ak sa domnievajú, že nesúvisí s výkonom ich funkcie.



Fillon je na 15. marca predvolaný na výsluch, pričom hrozí, že bude voči nemu vznesené aj obvinenie zo sprenevery. Fillon však odmieta tvrdenia, že konal v rozpore so zákonom, keď ako poslanec zamestnával svojich príbuzných a platil im odmenu. Médiá tvrdia, že šlo o fiktívnu prácu.