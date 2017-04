Filipínci sa opäť nechali pribiť na kríže ako Ježiš Kristus

Veriaci v dedinách na severe tichomorského ostrovného štátu Filipíny sa dali v piatok opäť pribiť klincami na kríže, ako je to....

MANILA/SAN PEDRO CUTUD 14. apríla (WebNoviny.sk) - Veriaci v dedinách na severe tichomorského ostrovného štátu Filipíny sa dali v piatok opäť pribiť klincami na kríže, ako je to v tejto oblasti na Veľký piatok tradičným veľkonočným zvykom. Medzi nimi bola aj jedna žena, informovala agentúra DPA.



Miestni kresťania si takýmto spôsobom pripomínajú ukrižovanie Ježiša Krista. Rekonštrukcia biblickej udalosti v sebe zahŕňa prvky rímskokatolícke i ľudovú vieru Filipíncov v náboženské obete a zázraky. Filipíny sú najväčšou rímskokatolíckou krajinou v Ázii - ku katolíckej viere sa tam hlási viac ako 85 percent obyvateľov..





Ukrižovaní veriaci zostávajú visieť na kríži najmenej päť minút. Na túto atrakciu sa za ten čas pozerajú tisícky turistov. Cirkev od nej síce začala v ostatných rokoch odrádzať, no zároveň nepodniká nijaké kroky na jej zákaz. Arcibiskup Socrates Villages tento rok povedal, že takéto rituály sú zbytočné a hriešnici by mali radšej pomôcť druhým.



Spomínaný zvyk je rozšírený predovšetkým v provincii Pampanga. Mediálne je najviac sledované dianie v dedine San Pedro Cutud, kde sa tento rok nechalo pribiť na kríže deväť ľudí. Medzi nimi už 31.-krát nechýbal 57-ročný Ruben Enaje, ktorý sa tentoraz modlil aj za obete dvoch nedávnych samovražedných bombových útokov na kostoly egyptských koptských kresťanov. Desiatky ďalších veriacich bičovali samých seba alebo niesli cez dediny veľké drevené kríže.