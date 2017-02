Fico: Úniu straší migrácia, zachrániť ju má program Sofia

VALLETTA 3. februára (WebNoviny.sk) – Agende EÚ podľa premiéra Roberta Fica dominuje migrácia. Ako povedal slovenským novinárom počas summitu premiérov a prezidentov EÚ v maltskej Vallette, lídri sa dohodli, že sa viac budú sústreďovať na ochranu hraníc EÚ. Program ponesie názov Sofia.



"V medzinárodných vodách vieme zastavovať a vracať lode s migrantmi," povedal s tým, že EÚ bude intenzívnejšie odteraz spolupracovať so štátnymi štruktúrami Líbye. "Budeme precvičovať jej zložky, aby chránili jej pobrežie. Únia na to vyčlenila 200 miliónov eur," informoval predseda vlády. V Líbyi by mali byť zároveň vytvorené bezpečnostné zóny pre ľudí, ktorí sa niečoho boja. Slovensko ponúka napríklad účasť v európskej pohraničnej stráži..



"Takýto prístup je správny. Treba zastaviť toky, chrániť hranice a riešiť problém tam, kde vzniká," konštatoval. Podľa neho 28 premiérov a prezidentov EÚ dnes vyjadrilo súhlas s postojom k migračnej ceste z Líbye. Zhodli sa tiež, že nebudú otvárať témy ako kvóty či zmenu azylového systému.



Podľa Fica migrácia neustále vyrušuje EÚ a EÚ má z nej dominantný strach. Konštatoval, že s dnešnou maltskou deklaráciou súhlasilo všetkých zúčastnených 28 premiérov a prezidentov únie, vrátane premiérky Veľkej Británie Theresy Mayovej. "Dohodli sme sa, že EÚ má záujem problém migrácie vyvážať tam, kde vzniká. Trasa Turecko – Grécko je dnes uzatvorená. Toky migrantov cez ňu sú minimálne. Väčším rizikom je Líbya. EÚ sama zodpovedá za to, v akom stave je Líbya. Tá je nástupišťom pre migrantov, ktorí chcú ísť do Európy predovšetkým z ekonomických dôvodov," zdôraznil.



Únia sa podľa neho obáva, aká bude jar. "V roku 2016 z Líbye odišlo do Talianska 181 000 migrantov, teraz to číslo môže byť ešte vyššie. Je to daň za to, ak zvrhneme režim a nepoznáme odpoveď B," dodal. Fico oznámil, že V4 na účely prípravy rímskeho summitu vypracuje vlastnú pozíciu, pretože situácia vo svete, ako je brexit, či voľba Donalda Trumpa, dáva únii šancu byť odvážnejšou. "To nie je prvýkrát, čo pomenujeme vlastné stanoviská. Chceme dať svoj pohľad na to, ako by mohla vyzerať EÚ," informoval.



Počas neformálneho obeda lídri podľa slovenského predsedu vlády hovorili o voľbe amerického prezidenta. "Nerozumiem hystérii. Európa nie je mladší brat USA. Malo by nám záležať na vzťahoch, ale aj rešpektovať prezidenta, ktorý plní predvolebné sľuby. Je to šanca pre EÚ," povedal. EÚ by mala teraz podľa Fica jednoznačne povedať, ako sa postaví k sankciám proti Rusku. "Nemáme prečo čakať na USA. Sankcie sú nezmyselné a nás poškodzujú, ale nepôjdem proti jednote EÚ. Ale za sankcie hlasovať nikdy nebudem," vyhlásil.



Lídri sa venovali aj napätiu medzi Srbskom a Kosovom. "Potvrdzuje sa, že rozširovanie únie má stabilizačný význam. Ak by Srbsko bolo členom EÚ, nedalo by sa predpokladať až také veľké napätie," konštatoval Fico. V neprítomnosti britskej premiérky ešte budú lídri podľa Fica hovoriť o brexite. "Ide nám o ochranu našich ľudí, aby sa z nich nestali občania druhej kategórie," dodal.