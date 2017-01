Fico: Treba prestať s dobrodružstvami v podobe referendier

BRATISLAVA 9. januára (WebNoviny.sk) - Vnútorná stabilita a bezpečnosť v individuálnych členských štátoch môžu garantovať stabilitu, bezpečnosť a ekonomický rozmach v celej EÚ. Ak budeme svedkami dobrodružstiev v podobe referendier, ako bolo vo Veľkej Británii či v Taliansku, tak môžeme očakávať obrovské turbulencie aj v roku 2017. Myslí si to premiér Robert Fico.



Rok 2017 bude zložitý rok plný výziev aj podľa ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka.



"Začnú sa rokovania o brexite, konkrétne rokovania, kde sa bude lámať chlieb a kde sa budú nastavovať vzťahy. Pre mňa je mimoriadne dôležité, aby európska dvadsaťsedmička pôsobila jednotne, a aby hovorila jednotným hlasom," povedal Lajčák s tým, že 20. januára nastúpi do funkcie nový prezident USA Donald Trump, s ktorého príchodom sú spojené veľké a najrozličnejšie očakávania.



"Niet pochýb, že to zmení geopolitické nastavenie. V Európe budeme mať dôležité prezidentské voľby vo Francúzsku, parlamentné v Nemecku. To sú samozrejme dve lokomotívy," povedal Lajčák a pripomenul, že netreba zabúdať ani na politickú situáciu v Holandsku a Taliansku.



"Ako bude vyzerať nastavenie európskej scény po týchto voľbách, bude mať veľký vplyv na fungovanie EÚ. To sú najvýraznejšie momenty, z ktorých je jasné, že sa nebudeme nudiť, a že bude treba riešiť konkrétne veci doslova každodenne," dodal šéf slovenskej diplomacie na margo toho, čo nás v roku 2017 čaká.



Premiér Fico kladie dôraz na zachovanie vnútornej stability a bezpečnosti ako z pohľadu Európy, tak Slovenska. Treba podľa neho zastaviť politiku nenávisti, ktorá sa šíri celou Európou a ľuďom garantovať väčšiu mieru bezpečnosti.



"Nebude to jednoduché pre niektoré členské štáty, pretože spravodajské informácie naznačujú, že pravdepodobnosť teroristických útokov je stále veľká. Rok 2017 bude z tohto pohľadu mimoriadne náročný," dodal Fico, ktorý tvrdí, že základný predpoklad rozvoja Slovenska je vnútorná stabilita a bezpečnosť.



"Vnútorná stabilita a bezpečnosť v individuálnych členských štátoch môžu garantovať stabilitu, bezpečnosť a ekonomický rozmach v celej EÚ. Ak budeme svedkami dobrodružstiev, na moje prekvapenie neuveriteľne skúsených politikov, tak môžeme očakávať aj obrovské turbulencie aj v roku 2017," myslí si.



Šéf slovenskej exekutívy takisto opakovane vyzval európskych politikov, aby prestali s dobrodružstvami, ako boli referendá vo Veľkej Británii a Taliansku.



"Vystúpenie Veľkej Británie je vystúpenie jednej z najväčších ekonomík z EÚ, ale nie je to členský štát eurozóny. Ale čo budeme robiť, ak na základe dobrodružstva bývalého premiéra Mattea Renziho bude v Taliansku referendum o eure? A predstavme si, že talianski občania povedia, že si neželajú euro. To je krajina s obrovským dopadom na bankový sektor, na euro ako také. Nesmieme tieto dobrodružstvá akceptovať," povedal Fico.



Pripomenul, aké problémy Únii narobilo referendum o Ukrajine v Holandsku. "Všetci rozprávame, ako treba Ukrajine pomôcť a jedno malé referendum takmer zastavilo prístupový proces Ukrajiny do EÚ. Ja mám veľa výhrad k niektorým veciam, ale je to slovenský životný priestor. Nech sa v EÚ deje čokoľvek, musí byť našou povinnosťou byť v jadre EÚ, spolupracovať s hlavnými hráčmi, Francúzskom, Nemeckom," tvrdí premiér.



Pokiaľ ide o Slovensko, Fico tvrdí, že vynaloží všetko možné úsilie, aby bola zachovaná politická stabilita, aby tri strany koalície udržiavali stabilnú a funkčnú väčšinu v NR SR a aby sa plnilo programové vyhlásenie vlády.