Fico: To, čo predvádza opozícia v parlamente, je hnus

Kríza je vtedy, keď vláda nie je schopná....

Premiér Robert Fico tvrdí, že schôdza na jeho odvolanie bude nezmyselná, smiešna, nemá opodstatnenie. BRATISLAVA 12. februára (WebNoviny.sk) - Kríza je vtedy, keď vláda nie je schopná prijímať rozhodnutia alebo nemá v parlamente väčšinu. K tomuto nedošlo. Uviedol to premiér Robert Fico v relácii TA3 V politike. Predseda vlády priznal, že koalícii asi chýbalo viac stretnutí a pre svoju zaneprázdnenosť nemal čas s koaličnými partnermi hovoriť tak často, ako bolo potrebné. Informoval, že vládne strany Smer-SD, SNS a Most-Híd sa na poslednej koaličnej rade dohodli na tematicky orientovaných koaličných radách, najbližšia bude venovaná práve energetike, pre ktorú predseda SNS a NR SR Andrej Danko hovoril o koaličnej kríze.



Fico ďalej priznal, že vždy, keď vládne koalícia, tak to prináša množstvo otvorených otázok, ale cíti od svojich partnerov vôľu tieto otázky riešiť. Koalícia na rade po takmer roku vládnutia zhodnotila, čo sa jej doposiaľ podarilo a čo ich ešte čaká. "Vítam postoj, že treba pokračovať ďalej, že treba plniť programové vyhlásenie vlády," povedal Fico. .



Nebola iná možnosť ako dnešná koalícia



Trvá na tom, že pred takmer rokom nebola iná možnosť ako dnešná koalícia zložená zo štandardných strán. Ako dodal, základom ďalšieho pôsobenia je vzájomné porozumenie, rešpekt a stabilita. "Európska únia nebola nikdy tak rozkolísaná, ako je teraz," povedal Fico s tým, že tento rok sa v EÚ uskutoční množstvo volieb a výsledky môžu výrazne zmeniť charakter únie. "Len tie štáty, ktoré budú zodpovedné z hľadiska financií, politicky stabilné, budú schopné prežiť a byť súčasťou jadra," dodal premiér.



Predseda vlády sa v relácii venoval aj energetike a Jozefovi Holjenčíkovi, ktorý odstúpil z postu predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Fico pripomenul, že Holjenčíka neodvolal, ale odstúpil sám. Vláda ani predseda vlády totiž nemá právomoc odvolať šéfa nezávislého úradu, za určitých podmienok daných zákonom tak môže urobiť prezident. Fico informoval, že teraz budú hľadať človeka, ktorý nastúpi na Holjenčíkove miesto. Tento človek ale musí spĺňať niekoľko podmienok, napríklad musí mať desaťročnú prax v oblasti regulácií. Takisto chce konzultácie aj s prezidentom.



Energetike bude venovaná najbližšia koaličná rada



"Nemá zmysel predkladať človeka, ktorého by prezident nevymenoval," dodal premiér. Práve energetike bude venovaná najbližšia koaličná rada, ktorá bude v utorok. Podľa Fica na nej budú hovoriť aj o energetickom holdingu. "Cítim, že partneri sú naklonení takejto myšlienke, hlavne pokiaľ ide o ideu," povedal Fico. V súvislosti s energetikou koaliční partneri budú taktiež hovoriť aj o podaní na ústavný súd.



Pre spor v energetike bude v Národnej rade SR aj mimoriadna schôdza, na ktorej sa opozícia bude snažiť odvolať predsedu vlády. Premiér už avizoval, že sa na tom podieľať nebude. Ako spresnil, zúčastní sa iba na úvode. "Ja mám dosť inej práce, aby som sa na tom podieľal," povedal Fico s tým, že schôdza bude nezmyselná, smiešna, nemá opodstatnenie. "Je to už moje druhé odvolávanie v tomto treťom funkčnom období, ja už neviem, koľkokrát sa ma pokúšali odvolať," povedal. Ako dodal, to, čo predvádza opozícia v parlamente, je "hnus".