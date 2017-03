Fico: Súčasná vláda nemala doteraz žiadnu väčšiu aféru

BRATISLAVA 26. marca (WebNoviny.sk) – Lídri strán vládnej koalície trvajú na tom, že súčasná vláda bola po minuloročných voľnách jedinou možnou alternatívou. Vyjadrili sa tak v diskusnej relácii televízie TA3 V politike. „Iné vládne zoskupenie by v súčasnosti ani nemohlo fungovať, iná alternatíva neexistovala a ani neexistuje,“ povedal predseda SNS Andrej Danko.



Vláda je zrkadlom výsledku volieb .



Premiér Robert Fico (Smer-SD) zdôraznil, že pri zostavovaní vlády, ktorá „je zrkadlom výsledku volieb“, odložili všetky stranícke predsudky. Koalícia podľa neho nevznikala na personálnych otázkach, ale na prioritách. „Veci fungujú napriek tomu, že sa dali dokopy tri úplne rozdielne politické subjekty,“ vyhlásil Fico. Líder Mostu-Híd Béla Bugár považuje za zodpovedné, že sa podarilo vytvoriť vládu, ktorá je stabilná. „Rozhodli to voliči, takto to nadelili,“ vyhlásil s tým, že jedine vstupom do vlády mohol Most-Híd presadiť svoje programové priority.





Fico tiež zdôraznil, že súčasná vláda nemala doteraz žiadnu väčšiu aféru okrem „brutálneho a podlého útoku“ na ministerstvo zahraničných vecí počas predsedníctva v EÚ. Slovensko podľa premiéra potrebuje stabilnú vládu, aby zostalo v jadre Európskej únie a aby dokázalo bojovať s extrémizmom a terorizmom. „Táto vláda má jasný postoj k extrémizmu,“ povedal a dodal, že vláda úspešne bojuje aj s korupciou. „Začíname vytvárať strach, a to je najlepšia cesta,“ konštatoval.



Vláda podľa Danka funguje korektne



Vláda podľa Danka funguje korektne. „Vládne medzi nami dôvera, čo sa povie, platí,“ zdôraznil s tým, že tomu zodpovedajú aj dobré hospodárske výsledky. „Nemali sme taký konflikt, ktorý by mohol spôsobiť rozpad koalície,“ povedal Danko a dodal, že napätie vzniká najmä vo vzťahu k opozícii. SNS sa podľa neho darí zotrvávať na svojich prioritách, od zrušenia odvodového bonusu, pomoci živnostníkom a malých podnikateľom, ochrany slovenskej pôdy, postupného navyšovaniu platov učiteľov, či významných zmenách v rezorte pôdohospodárstva.



Bugár vyjadril presvedčenie, že táto vláda je často škandalizovaná neprávom. Kabinet podľa neho funguje a zbytočne nezaťažuje občanov svojím vládnutím, len ich informuje o výsledkoch svojej práce. „Máme niekedy rozdielny názor, no neriešime to cez médiá, ako to bolo napríklad v Radičovej vláde,“ vyhlásil. Zdôraznil tiež, že táto vláda bojuje proti extrémizmu aj tým, že ho prísnejšie trestá, korupcia podľa Bugára klesá.