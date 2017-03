Fico: Slovensko musí byť v jadre prípadnej viacrýchlostnej Európy

BRATISLAVA 4. marca (WebNoviny.sk) – Ak by došlo k viacrýchlostnej Európskej únii, Slovensko musí a chce byť v jadre integrácie. „Ak sa teda viacrýchlostná EÚ stane realitou, teda okrem eurozóny, a má prísť ešte nejaká, vyššia rýchlosť, chceme tam byť.



Chceme tam byť, pretože Európsku úniu považujeme za projekt, ktorý je pre nás životne dôležitý, “ odpovedal premiér Robert Fico na tlačovej konferencii s britským ministrom pre brexit Davidom Davisom na otázku, či má byť Slovensko v rýchlom jadre, ak by došlo k viacrýchlostnej Európe. .





Európska únia už je dvojrýchlostná



Viacrýchlostná Európa je jedným z piatich scenárov, ktoré predstavil tento týždeň predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vo svojej Bielej knihe o budúcnosti EÚ. Za túto možnosť sa už prihovorili ministri zahraničných vecí Francúzska a Nemecka Jean-Marc Ayrault a Sigmar Gabriel.



Fico pripomenul, že Európska únia už je dvojrýchlostná, pretože máme členské krajiny, ktoré sú v eurozóne a krajiny, ktoré v eurozóne nie sú.



Slovenský postoj je jednoznačný



„Je očividné, že miera integrácie v eurozóne je podstatne hlbšia, ako to je mimo tohto zoskupenia. Neviem a nechcem žiadne súdy vyvodzovať, či je správne pred Rímskym summitom, na ktorom sme mali oslavovať, hovoriť o možnostiach viacerých rýchlostí v EÚ. Toto možno mohlo prísť na samotnom summite, ale náš postoj je jednoznačný,“ povedal ďalej Fico . Slovensko podľa neho chce a musí byť v jadre integrácie, aj sa tak už dnes správame. Správame sa podľa neho fiškálne zodpovedne a aj sme solídne zvládli predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ.



Premiér tiež tvrdí, že Slovensko nepotrebuje svojho ministra pre brexit. „Bola jasná dohoda, že budeme rokovať spoločne za dvadsaťsedmičku. Preto nie potrebné, aby sme mali vysokého štátneho funkcionára, ktorý by sa zaoberal touto témou. EÚ27 reprezentuje konkrétny vyjednávač, (Michel Barnier, pozn. SITA) a existujúce ministerstvo zahraničných vecí je dostatočným partnerom pre tohto vyjednávača,“ povedal predseda vlády.