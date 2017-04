Fico: Slovensko má rozpracovaných sto investícií za 2,5 miliardy eur

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) - O Slovensko je zo strany investorov stále záujem. Ako uviedol v Národnej rade SR počas Hodiny otázok predseda vlády Robert Fico, vláda má v súčasnosti rozpracovaných približne sto nových potenciálnych investícií v hodnote 2,5 miliardy eur. Spomínané investície by mohli vytvoriť do 30 tisíc nových pracovných miest. "Veľmi intenzívne pracujeme na komunikácii s novými dodávateľmi pre automobilku Jaguar, ktorých investície sa očakávajú ešte v tomto roku,“ dodal Fico s tým, že detaily investícií nechce konkretizovať.



Nové investície by mali smerovať aj do menej rozvinutých okresov. V súčasnosti je ich rozpracovaných 30, vďaka ktorým by sa mohlo vytvoriť päťtisíc nových pracovných miest. "Podpora najmenej rozvinutých okresov patrí medzi priority tejto vlády a v tejto ambícii budeme pokračovať. Stojíme však pred výzvou absolútneho nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Tejto výzvy sme si vedomí," povedal predseda vlády..



Podľa premiéra sa začal meniť charakter investícií na Slovensku. "Osobne má teší, že sa zvyšujú vnútorné kvality investícií. Nebývalý rozmach investícií do technologických centier a centier strategických služieb je priamym predpokladom toho, aby sme už prestali o Slovensku hovoriť ako o akejsi montážnej dielni,“ konštatoval Fico.



