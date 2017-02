Fico: Predstavy o neutralite Slovenska sú vymyslené bájky

Mladým ľuďom treba vysvetľovať, že predstavy o neutralite Slovenska sú iba vymyslené bájky, vyzval premiér Robert Fico všetkých, čo majú k tejto....

ŽILINA 10. februára (WebNoviny.sk) – Mladým ľuďom treba vysvetľovať, že predstavy o neutralite Slovenska sú iba vymyslené bájky, vyzval premiér Robert Fico všetkých, čo majú k tejto téme čo povedať.



Fico v piatok v rámci pracovného výjazdu v Žiline absolvoval aj diskusiu s gymnazistami na tému Slovensko a Európska únia a ako zdôraznil, opäť sa potvrdilo, že študenti prejavujú veľký záujem o európske témy, ale s veľmi rozkývaným názorom..



"Ako keby cítili nejakú mieru neistoty. Preto považujem za mimoriadne dôležité, aby nielen ja, ale aj ďalší, ktorí majú čo k tejto téme povedať, sa so študentmi stretávali a vysvetľovali im nevyhnutnosť členstva Slovenskej republiky v Európskej únii," povedal premiér na tlačovej besede v Budatínskom zámku.



Pre premiéra je Európska únia životný priestor pre Slovensko a nevie si predstaviť aj pri všetkých jej chybách a nedostatkoch, že by Slovensko bolo izolované. "A v tomto duchu je veľmi dôležité, aby sme aj našim mladým ľuďom vysvetľovali, že predstavy o izolovanosti alebo nejakej neutralite Slovenska sú iba vymyslené bájky, ktoré nemajú žiadne opodstatnenie," povedal Fico.



Predseda vlády navštívil v Žiline aj dva veľké závody- výrobcu rybacích a lahôdkových šalátov Ryba Žilina a automobilku Kia Motors Slovakia. Fico po stretnutí s manažmentmi firiem hovorí o absolútnom nedostatku pracovnej sily.



"Ak dnes napríklad firma vo veľkosti žilinskej Ryby alebo Kie by potrebovali nových zamestnancov, mali by obrovský problém. Preto vítam, že v prípade Kie dochádza k štartovaniu duálneho vzdelávania a zdá sa, že do budúcnosti budú môcť tieto firmy čerpať zamestnancov len spomedzi mladých ľudí, ktorých si pripravia," povedal Fico.



V tejto súvislosti chce iniciovať komplexné zhodnotenie doterajších poznatkov a skúseností v duálnom vzdelávaní a ak to bude potrebné, upraviť aj príslušnú legislatívu.