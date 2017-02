Fico: Práca za 1300 eur Slovákom nestačí, radšej budú doma

TRNAVA 27. februára (WebNoviny.sk) – Trnavská automobilka PSA Groupe Slovakia nemôže získať dostatok zamestnancov napriek priemernému robotníckemu platu 1 390 eur. Po pondelňajšej návšteve automobilky to povedal predseda vlády Robert Fico, podľa ktorého treba otvorene hovoriť o nedostatku pracovných síl, ale aj o tom, že nezamestnaní už nechcú pracovať.



Štát podľa Fica prostredníctvom úradov práce oslovil šesťtisíc nezamestnaných z celého Slovenska s ponukou zamestnania v trnavskej automobilke PSA Groupe, pracovnú zmluvu podpísalo len sto z nich. Aj z tých už niektorí odišli a stali sa opäť nezamestnanými. Aj keď sa Slovensko borí s nedostatkom pracovníkov, podľa Fica ešte nenastal čas na otvorenie dverí pre záujemcov o prácu zo zahraničia. .



"Budeme pod obrovským tlakom, pretože je tu veľký záujem PSA Groupe rozširovať výrobu a budú potrebovať nových zamestnancov. Budeme musieť do poslednej chvíle ešte stále využívať nezamestnaných," povedal Fico. Riešením by podľa neho okrem silnejšej podpory duálneho vzdelávania mohla byť aj zmena spoločenskej klímy, aby nechcel každý študovať politológiu alebo sociálnu prácu.



Podľa štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny miera evidovanej nezamestnanosti v Trnavskom kraji dosiahla v januári tohto roku 4,21 percenta a je najnižšia zo všetkých krajov na Slovensku.



Robert Fico sa počas pracovného výjazdu v Trnave stretol aj so študentmi Gymnázia Jána Hollého a navštívil malú výrobnú firmu. Svoj vlastný program mal dnes v Trnave aj podpredseda vlády Peter Pellegrini.