Fico: Dočasné kvóty sú absolútnym fiaskom, EÚ nemá náhradné riešenie

BRATISLAVA 10. marca (WebNoviny.sk) – Slovenský premiér Robert Fico si myslí, že dočasné kvóty v rámci EÚ sú absolútnym fiaskom. Vyhlásil to na pôde Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti, na ktorom predstavil program summitu Európskej rady (ER). Ten sa v Bruseli koná od štvrtka do piatka. Slovenskú delegáciu vedie premiér.



"V roku 2017 končia tzv. dočasné kvóty. Hovoríme o realokácii asi 160 000 migrantov z Grécka a z Talianska a vieme, že tento program je absolútne fiasko. Všetci si uvedomujeme a všetci to aj potvrdzujeme, že vôbec neboli naplnené. Krajiny, ktoré najviac kričali a kritizovali, tak neurobili prakticky nič v tejto oblasti," kritizoval Robert Fico..





Na stole je návrh Európskej komisie (EK) o permanentných kvótach, ktorý však premiér odmieta. "Je tu návrh EK, že by mali byť zavedené stále kvóty vrátane sankcií za každého neprijatého migranta vo výške 250 000 eur. Je evidentné, že tento návrh neprejde. Nikdy neprejde," zdôraznil Fico.





Zároveň upozornil na to, že napriek tomu, že dočasné kvóty onedlho skončia, lídri sa stále nevedia dohodnúť na návrhu, ktorý ich nahradí.



"Sme teraz v stave, kedy sa môže o chvíľu stať, že nebudeme mať nič. Nebudú ani dočasné kvóty, ktoré končia, pokiaľ ide o dĺžku platnosti v tomto roku, a nebude prijatý ani nový návrh. Naďalej sa pracuje s tým, že každá krajina musí prispieť, pokiaľ ide o migráciu, ale z toho jedálneho lístka má právo si vybrať, akým spôsobom prispeje," spresnil premiér Fico.



Podľa neho je stále živý Slovenskom navrhnutý koncept "efektívnej solidarity". "Chápem, že Malta je krajina, ktorá je pre migrantov priamo cieľová. Má trochu radikálnejší pohľad na kvóty, ako má Slovensko, ale to je, myslím si, celkom pochopiteľné. Preto tento koncept podľa mňa stále žije a ak sa na ničom inom nedohodneme, tak nebudeme mať nič. A potom som sám zvedavý, ako sa budeme vysporiadavať s narastajúcim počtom migrantov, ktorí budú do Európy prichádzať," uzavrel premiér.