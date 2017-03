Fico: Budeme pozorne sledovať, či bude Británia k Slovákom veľkorysá



BRATISLAVA 3. marca (Webnoviny.sk) – Slovensko má silný záujem na tom, aby rozhovory o brexite neskončili tak, že Veľká Británia bude mať z toho len výhody a Európska únia len nevýhody. Slovensko nebude s Britániou rokovať samostatne, ale v jednom bloku európskej dvadsaťsedmičky. Na druhej strane máme záujem na vynikajúcich bilaterálnych vzťahoch s Londýnom, keďže v Británii študuje, pracuje a žije mnoho Slovákov. Po piatkovom stretnutí s britským ministrov pre brexit Davidom Davisom to potvrdil slovenský predseda vlády Robert Fico na tlačovej konferencii v Bratislave.



Je v našom záujme mať úspešného suseda .



Premiér zopakoval, že Slovensko si úprimne želá, aby bol projekt Európskej únie úspešný a aby bola Únia v dnešnom turbulentnom svete bezpečným a efektívnym domovom pre všetkých svojich obyvateľov. Záujem na úspešnej EÚ má podľa Davisa aj Británia. „Podľa nás EÚ ako projekt musí uspieť nielen preto, že to je dobrý projekt, ale je aj v našom záujme mať úspešného suseda,“ povedal britský minister. Fico aj Davis sa zhodli, že Británia ostáva členom v ďalších organizáciách, napríklad NATO, a preto je v záujme UK aj EÚ naďalej spolupracovať napríklad v oblasti bezpečnosti, obrany či migrácie.



Našim národným záujmom takisto je, aby neboli naši občania vo Veľkej Británii poškodení. Fico tvrdí, že Davis ho ubezpečil, že Veľká Británia bude v tomto smere veľkorysá. „Toto slovo môže obsahovať všeličo, diabol je v detailoch. Budeme pozorne sledovať, ako sa to bude napĺňať,“ prisľúbil premiér. „Na druhej strane veľmi férovo musím zobrať na vedomie, že pokiaľ ide o budúcnosť, budú určité limity,“ dodal Fico s tým, že občania, ktorí sa chcú z Británie vrátiť, sú na Slovensku veľmi vítaní. Slovensko takisto rozumie reciprocite a veríme, že ani občania Veľkej Británie nebudú v EÚ znevýhodnení.



Londýn aktivuje článok 50 už v marci



Davis informoval, že on aj premiérka Theresa May začali viesť rokovania a aktivity smerujúce k tomu, aby občania Británie v Únii, ale aj občania EÚ v Británii mali rovnako dobré podmienky pre svoju prácu tak, ako doteraz. „To myslíme slovom veľkorysosť,“ vysvetlil britský minister pre brexit. Na otázku, či sa budú podmienky pre voľný pohyb osôb meniť už po notifikácii, Davis povedal, že ide o fámy.



Davis potvrdil, že Británia bude mať záujem v EÚ spolupracovať v oblastiach ako bezpečnosť a obrana, ale oblasti ako spravodlivosť a vnútorné záležitosti si budú vyžadovať náročnejšie rokovania. Zdôraznil ale, že Veľká Británia hodlá vyvinúť maximálne úsilie na to, aby boli rokovania úspešné pre obe strany. „Ozaj veríme, že je možné dosiahnuť najlepší možný výsledok pre všetkých,“ dodal Davis. Potvrdil pritom, že Londýn aktivuje článok 50, ktorý spúšťa proces vystúpenia z EÚ, tento mesiac.



