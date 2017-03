Fico: Bude to iné fiasko, ak v Ríme nepodpíšeme dve strany textu

Bude to iné fiasko, ak v Ríme nepodpíšeme dve strany textu. Premiér Robert Fico verí, že sa premiérom a prezidentom podarí v sobotu v Ríme....

BRATISLAVA 23. marca (WebNoviny.sk) – Bude to iné fiasko, ak v Ríme nepodpíšeme dve strany textu. Premiér Robert Fico verí, že sa premiérom a prezidentom podarí v sobotu v Ríme podpísať spoločnú deklaráciu.



Problémy robí aj Grécko .



Viem, že robia všetko preto, aby bol dokument prijatý. My, ako Slovensko, nemáme žiadne výhrady k tomuto všeobecnému materiálu, vidíme v tom množstvo odkazov na našu deklaráciu z Visegrádskej štvorky, povedal premiér na štvrtkovom Výbore NR SR pre európske záležitosti. Podľa neho robí problémy s deklaráciou momentálne predovšetkým Grécko z dôvodu sociálnych aspektov a Poľsko.









Na otázku Martina Klusa (SaS), či sa neobáva toho, že Poľsko deklaráciu nepodpíše, premiér odpovedal, že s poľskou stranou komunikuje a verí, že Varšava napokon bude na strane EÚ.



Ako Fico dodal, v tomto momente to vyzerá tak, že predsedníčka poľskej vlády Beata Szydlo deklaráciu podpíše. „To by bolo iné fiasko, ak by sme neschválili dve strany textu,“ vyhlásil Fico. Pokiaľ ide o Grécko, premiér takisto verí, že sa situácia do soboty vyrieši.



Poľsko má pripomienky



Poľská premiérka Beata Szydlová vo štvrtok pripustila, že Poľsko možno nepodpíše záverečné vyhlásenie z nadchádzajúceho summitu EÚ v Ríme, ak v ňom nebudú klauzuly, ktoré Varšava považuje za zásadné.



Szydlová vo štvrtok ráno uviedla, že „ak nebudú prijaté pre Poľsko prioritné postuláty, nepodpíšeme rímsku deklaráciu," ktorá má naznačiť ďalší vývoj v Európskej únii po odchode Británie.



Poľská premiérka vysvetlila, že pre Poľsko je „dôležitá jednota EÚ, jej obrana v tesnej súčinnosti s NATO, posilnenie role národných parlamentov a zachovanie noriem spoločného trhu, ktoré nemajú rozdeľovať, ale spájať." Tieto štyri priority by mali byť v záverečnom vyhlásení, aby ho Poľsko podpísalo, spresnila.



Sobotňajší summit v Ríme, na ktorom si lídri pripomenú 60. výročie podpisu Rímskych zmlúv, nebude štandardný pracovný summit. Bude rozdelený na dve časti, v piatok sa ešte hlavy vlád a štátov stretnú s pápežom Františkom.



V sobotu by mali premiéri a prezidenti rokovať aj za účasti talianskeho prezidenta Sergia Mattarellu a následne by mali podpísať Rímsku deklaráciu. „Bude to skôr taký racionálny summit, kde si pripomenieme úspechy a pripustíme problémy. Za najdôležitejšie považujem, že 27 povie, že ideme ďalej,“ dodal Fico.