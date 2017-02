Fico: Ak regulačný úrad opätovne zle rozhodne, budem konať

BRATISLAVA 25. februára (WebNoviny.sk) - Aj keď je Regulačný úrad SR nezávislým úradom, pokiaľ prijme nezmyselné rozhodnutie, ako to bolo v prípade cien energií na tento rok, predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) bude konať. Povedal to v sobotu v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.



Fico zároveň dodal, že pri prijatí nezmyselných rozhodnutí regulačným úradom bude vláda tlačiť, aby zmenil tieto rozhodnutia. "Ja vždy budem rešpektovať nezávislosť úradu pre reguláciu, ale nebudem rešpektovať, ak v mene tejto nezávislosti niekto vydáva nezmyselné rozhodnutia," povedal premiér. .



"Keď na nátlak vlády úrad pre reguláciu nezmyselné rozhodnutie nezmení, tak vláda môže cez legislatívu do toho vstúpiť," dodal Fico.



Rozdiel medzi Slovenskom a Nemeckom je diametrálny



Na poznámku moderátora RTVS, že ceny energií v roku 2017 na Slovensku sú jedny z najvyšších v Európskej únii, premiér reagoval, že nech sa pozrie na cenu za jeden megawatt v Nemecku pre domácnosť a na Slovensku, ten rozdiel je podľa neho diametrálny.



"Samozrejme, môžeme argumentovať aj tým, že kúpyschopnosť nemeckého občana je iná ako slovenského, tým ale nechcem povedať, že sa nemôžeme ešte cenami elektrickej energie zaoberať," povedal Fico. Minister hospodárstva bude musieť pravdepodobne podľa neho predložiť nový systém podpory takzvaných obnoviteľných zdrojov.



"Ako sa teda postavíme napríklad k podpore výroby elektrickej energie zo slnka, ako sa postavíme k výrobe elektrickej energie z hnedého uhlia, ako sa postavíme k výrobe energie z vetra. Sú tu rôzne spôsoby alternatívnej výroby elektrickej energie," uviedol Robert Fico. Následne tiež povedal aj to, že na stole je aj návrh, či by časť z tohto nemohol platiť aj štát v nejakej výške.



Do "gágora" zbrojární Fico liať peniaze nebude



Okrem cien energií v roku 2017 sa v relácii tiež diskutovalo na aktuálne témy ako zahraničnopolitická situácia, riešenie extrémizmu a nová legislatíva či o aktuálnych otázkach, ktoré v súčasnosti rezonujú v domácej politike.



Premiér sa v relácii vyjadril aj k slovám nového amerického ministra obrany Jamesa Mattisa, ktorý povedal, že Američania sa už viac nemôžu starať o budúcu bezpečnosť európskych detí viac ako Európska únia, ak chceme obranu, musíme si za ňu zaplatiť.



"Ak sa darí ekonomike, je našou povinnosťou hospodársky rast pretavovať do nezmyselných tankov? Alebo ich pretavovať do vyššej životnej úrovne?", pýtal sa Fico. Podľa neho má vláda návrh na rozumné a pomalé navyšovanie výdavkov v rámci obrany, ale určite nebude do "gágora zbrojárskych spoločností nezmyselne liať peniaze len preto, lebo tieto spoločnosti si to želajú".