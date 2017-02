Fico zradil sociálnu demokraciu, tvrdí Matovič

BRATISLAVA 16. februára (WebNoviny.sk) - Predseda vlády Robert Fico zradil pri cenách energií sociálnu demokraciu a sociálne cítenie. Myslí si to líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. "Tým najzraniteľnejším ste nechali vystaviť faktúry, ktoré boli v mnohých prípadoch o tisíc percent vyššie. Stal sa z vás obyčajný stroj, ktorý pozerá len na čísla. Zradili ste a preto nemôžete byť už ďalej premiérom," povedal na úvod mimoriadnej schôdze parlamentu predkladateľ návrhu na odvolanie predsedu vlády Matovič.



Podľa Matoviča v kauze cien energií išlo o klasický biznis. "Do orgánov energetických spoločností dosadzujete čisto po politickej línii. Dosadili ste tam neschopných ľudí, svojich "pusipajtášov". Zo štátu ste si urobili súkromný majetok," dodal Matovič. Podľa neho vláda na čele s premiérom musela o navyšovaní cien energií vedieť už minimálne od decembra minulého roka, odkedy sa tomu venovali viaceré média..



"Dlhých 49 dní premiér mlčal. Mal všetky prepočty, tabuľky a grafy k dispozícií a nekonal a on nechal rozprávať svojho chránenca Holjenčíka (bývalý šéf ÚRSO - poz. red.). Premiér ho aj s ministrom hospodárstva jednoducho kryl. Kryli podvod," zdôraznil Matovič.



Podľa neho premiér buď o celej veci s cenami energií vedel a je nemorálny cynik, ktorý chcel okradnúť ľudí, alebo o tom nevedel ani on a ani jeho ľudia, čo je vyjadrením úplného diletantizmu. "Pán premiér začnite sa prosím zaujímať o problémy obyčajných ľudí, vysťahujte sa z bytu daňového podvodníka a ja vám zaplatím hocijaký iný podnájom," konštatoval Matovič.