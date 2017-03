Fico zo zdravotných dôvodov zrušil pracovnú cestu do Haagu

Predseda vlády Robert Fico v piatok zo zdravotných dôvodov zrušil pracovnú cestu do holandského Haagu. Dôvodom by mala byť viróza.

BRATISLAVA 17. marca (WebNoviny.sk) - Predseda vlády Robert Fico v piatok zo zdravotných dôvodov zrušil pracovnú cestu do holandského Haagu. Dôvodom by mala byť viróza.





Fico sa v Haagu mal stretnúť s predstaviteľmi medzinárodnej justície, konkrétne s predsedníčkou organizácie Eurojust Michele Conininsxovou a slovenským sudcom Medzinárodného súdneho dvora Petrom Tomkom. .



