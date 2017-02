Fico vystúpil v pléne: Účelom schôdze je vyvolať konflikt

BRATISLAVA 16. februára (WebNoviny.sk) - Nič z toho, čo tri hodiny znelo v pléne z úst lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča, sa premiéra Roberta Fica nedotklo.



Povedal to vo svojom desaťminútovom vystúpení predseda vlády, ktorého sa vo štvrtok pokúsi opozícia odvolať za kauzu vysokých cien energií. "Je to rešpekt k ústave, že som tu medzi vami. Rešpekt k navrhovateľom v žiadnom prípade nemôžeme mať," povedal Fico..



Premiér priznal, že v prípade zvýšených cien energií vláda použila politický tlak na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. "Urobili sme náhradné rozhodnutia a tie dnes monitorujeme, kontrolujeme. Ak nebudú napravené krivdy, budeme opäť vytvárať politický tlak," povedal Fico v pléne.



Na obvinenia Matoviča, že do orgánov energetických spoločností dosadzuje vláda "čisto po politickej línii", Fico uviedol, že práve opozícia, ktorá bola v rokoch 2010 až 2012 vo vláde, teda aj SaS aj Matovič, dosadzovali svojich ľudí na vysoké posty kľúčových spoločností.



"Účelom tejto schôdze je vyvolať konflikt, apatiu verejnosti voči štandardným politickým stranám," uzavrel premiér a vyzval koaličných poslancov, aby sa nenechali do tejto hry vtiahnuť. "Nemám viac čo povedať na trojhodinové táraniny pána Matoviča," dodal.



Po vystúpení navrhovateľa Igora Matoviča a premiéra Roberta Fica sa do rozpravy prihlásilo 21 zákonodarcov, ktorí chcú so svojím prejavom vystúpiť. Vedenie parlamentu v úvode rozhodlo, že rokovať budú aj po 19:00.